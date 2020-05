Romero su Dybala e Ronaldo: "Quando mi hanno stretto la mano è cambiata la mia vita"

Il sogno di un bambino che si avvera: il salto in una big e l'incontro con gli idoli di sempre. Cristian Romero racconta le proprie emozioni dopo la firma per la e quell'incontro con Cristiano Ronaldo e Paulo Dybala, che sembra addirittura avergli cambiato la vita.

Intervenuto nella diretta 'instagram' con il suo ex club, il Belgrano, il centrale rossoblù ha subito parlato del primo impatto con i nuovi compagni bianconeri:

"Nel vedere Dybala e Cristiano Ronaldo l'emozione e' stata incredibile, non potevo crederci, da quando mi hanno stretto la mano la storia mi è cambiata. Appena arrivato in al mi dissero che sarei potuto andare in prestito al ma rimasi nel precampionato al Genoa e dopo la seconda amichevole il tecnico di allora, Ballardini, mi inserì nella lista dei giocatori da non cedere".