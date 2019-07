Romario e la sua nuova fidanzata: tra i due ci sono 31 anni di differenza

Romario, leggenda del calcio brasiliano, ha una nuova fidanzata di 31 anni più giovane: è la 22enne Ana Karoline Nazario.

Prima come calciatore e poi come politico, Romario ha sempre fatto parlarer di sé. E anche a 53 anni stupisce, come faceva in campo. La leggenda del calcio brasiliano avrebbe infatti una relazione con una ragazza di 31 anni più giovane.

Si tratta di Ana Karoline Nazario, studentessa di 22 anni di Florianopolis. A rivelare la relazione è stato un post pubblicato sul profilo Instagram di quest'ultima, una foto con l'ex calciatore.

"L'amore, niente in questa vita succede per caso, c'è sempre un motivo. La gente arriva nelle nostre vite per mostrarci qualcosa, e tu mi hai mostrato come amare. Solo io so cosa provo per te. Un misto di amore, orgoglio e desiderio”.

Il campione del mondo brasiliano, leggenda del e del calcio mondiale, aveva parlato recentemente delle sue capacità di seduzione e aveva affermato anche di aver dormito con tre donne diverse nel giro di un giorno. Evidentemente da quel giorno qualcosa è cambiato...

