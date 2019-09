Romania-Spagna dove vederla: Mediaset o Sky? Diretta tv e streaming

La Romania ospita la Spagna per il Gruppo F di qualificazione a Euro 2020: tutte le info sulle formazioni e come vedere la gara in tv e streaming.

La corsa verso della riparte dalla Romania, dove le Furie Rosse saranno impegnate nella quinta giornata del Gruppo F.

La Spagna, scossa dal gravissimo lutto che ha colpito l'ex CT Luis Enrique, attualmente comanda la classifica a punteggio pieno con 12 punti dopo 4 partite. La Romania invece insegue al secondo posto a quota 7, seppure a pari punti con la .

Le Furie Rosse sono reduci dal rotondo 3-0 ottenuto nell'ultima gara di qualficazione proprio contro la Svezia, mentre la Romania nell'ultimo turno ha battuto Malta.

Qui troverete tutto il necessario per rimanere informati su Romania-Spagna: dalle notizie relative alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ROMANIA-SPAGNA: DATA, ORA, CANALE TV E STREAMING

PARTITA Romania-Spagna DATA 5 settembre 2019, ore 20.45 DOVE Arena Națională, Bucarest ARBITRO Deniz Aytekin (GER) TV Mediaset STREAMING Mediaset Play

ORARIO ROMANIA-SPAGNA

Romania-Spagna si gioca giovedì 5 settembre all'Arena Națională di Bucarest. Il fischio d'inizio è fissato per le ore 20.45 italiane. L'arbitro della gara sarà il tedesco Ayketin.

Romania-Spagna verrà trasmessa in diretta, in esclusiva e in chiaro da Mediaset sul Canale 20 con telecronaca di Massimo Callegari e il commento tecnico di Aldo Serena.

La gara tra Romania e Spagna sarà visibile anche in diretta su pc, tablet e smartphone tramite Mediaset Play e SportMediaset.it.

La Romania si schiererà con un 4-3-3 in cui la punta centrale sarà l'ex nerazzurro Puscas, trasferitosi al Reading proprio quest'estate. In difesa ci saranno invece Benzar e Chiriches, in forza rispettivamente al e al .

4-3-3 classico anche per la Spagna del ct a interim Moreno, sostituto di Luis Enrique, che dovrebbe schierare il tridente Rodrigo-PacoAlcacer-Oyarzabal. A far coppia con Sergio Ramos in difesa, davanti a de Gea, dovrebbe esserci invece Diego Llorente.

ROMANIA (4-3-3): Tatarusanu; Benzar, Chiriches, Grigore, Tosca; Stanciu, R.Marin, Anton; Deac, Puscas, Grozav.

SPAGNA (4-3-3): De Gea; Carvajal, Sergio Ramos, Diego Llorente, Jordi Alba; Sergio Busquets, Saul, Parejo; Rodrigo, Paco Alcacer, Oyarzabal.