Romagnoli torna titolare nel Milan: prima gara senza goal subiti dopo due mesi

Il capitano rossonero era subentrato contro la Lazio, ma era rimasto fuori per le ultime gare di Serie A ed Europa League.

Si è ripreso momentaneamente il secondo posto, il Milan di Stefano Pioli. A San Siro, contro il pericolante Benevento, il team rossonero ha vinto 2-0 con le reti di Calhanoglu e Theo Hernandez, mettendo pressione ad Atalanta, Juventus e Napoli, tutte impegnate nella giornata di domenica.

Un successo di platino per le ambizioni Champions del Milan, dopo un periodo difficile che ha visto i rossoneri rimontati in classifica e superati dall'Atalanta. Napoli e Juventus possono nuovamente agganciare il Diavolo in caso di vittoria, così come la Dea ha la chance di tornare seconda. Si vedrà.

Di certo Pioli può sorridere riguardo la difesa, considerando che da nove gare tra campionato ed Europa League, il Milan subiva continuamente reti. Contro il Benevento invece zero goal incassati, nonostante una difesa nuovamente diversa rispetto a quella titolare.

Dalot e Tomori sono stati scelti a sorpresa al posto di Calabria e Kjaer, che saranno regolarmente in campo per la prossima sfida di campionato contro la Juventus, a dir poco essenziale per poter giocare dopo diversi anni la Champions League.

Titolare invece Romagnoli: con il difensore rossonero, autore di un'ottima prova, la retroguardia del Milan si è blindata. L'ex centrale della Roma è stato fuori proprio per la maggior parte delle nove gare sopracitate, quelle che hanno portato i meneghini ad essere eliminata dall'Europa League ed uscire fuori dalla corsa Scudetto.

L'ultima gara da titolare di Romagnoli risaliva a inizio marzo, nel 2-0 contro il Verona: anche in quel caso zero goal subiti. Per il capitano del Milan anche una ventina di minuti nella disfatta contro la Lazio: in campo per l'ultima parte di match, con i capitolini avanti di due reti. Con il 3-0 di Immobile siglato però con lo stesso Romagnoli in difesa.