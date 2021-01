Emergenza Milan: contro l'Atalanta coppia inedita in difesa?

Gabbia infortunato, Romagnoli squalificato, Kjaer alle prese con la lombosciatalgia: pronti Kalulu e Musacchio, prima volta senza entrambi i titolari.

Infortuni. Squalifiche. Rosa corta. Eppure, nonostante i pareri negativi e i continui problemi, il di Pioli è in testa alla classifica di ad una giornata dal termine del girone d'andata, possibile Campione d'Inverno 2020/2021. Le difficoltà rossonere però continuano oltre i risultati positivi, considerando le nuove negative notizie riguardo la retroguardia.

Se Tomori potrebbe presto arrivare al Milan per ovviare a questi problemi, dopo che il primo obiettivo Simakan ha subito anch'esso un infortunio con il suo , attualmente, dopo la vittoria contro il , Pioli deve fare i conti con la squalifica di capitan Romagnoli e il k.o. di Kjaer.

Se Romagnoli è certo di saltare la prossima gara di campionato contro l' , altro big match essenziale in chiave sognante, Kjaer ha abbandonato il campo della Sardegna Arena per una lombosciatalgia che difficilmente lo porterà ad essere in campo nell'ultimo match del girone di ritorno.

Kjaer fuori contro l'Atalanta? Per la prima volta in campionato il Milan non avrebbe entrambi i titolari. In stagione il danese e Romagnoli hanno giocato insieme metà delle gare, mentre nelle restanti Pioli ha dovuto inserire Kalulu o Gabbia. Anche quest'ultimo però è infortunato e indisponibile per la sfida contro il team Gasperini.

Ergo, senza Kjaer, spazio per Kalulu e Musacchio, che si è rivisto in Coppa contro il un anno dopo l'ultima gara ufficiale. L'argentino non gioca in Serie A da inizio 2020, ma visti i problemi potrebbe partire dal 1' e mettere fine alle voci di calciomercato.

Diverse squadre sono infatti sulle sue tracce da tempo, ma dovrebbe rimanere al Milan almeno nella sessione invernale proprio causa problemi continui in difesa. A giugno saluterà a costo zero, ma intanto, anche con l'arrivo di Tomori, o chi per lui, si va verso una conferma per evitare nuove assolute emergenze.

Solamente in una gara stagionale, allargando lo sguardo oltre la Serie A, il Milan ha dovuto rinunciare sia a Kjaer che a Romagnoli: nel match di ritorno della fase a gironi di contro lo Sparta Praga, Pioli ha schierato Kalulu insieme a Duarte, quest'ultimo ceduto qualche giorno fa all' .

Con soli due centrali a disposizione contro l'Atalanta, sempre nel caso dell'ipotesi in cui Kjaer non dovesse recuperare, Pioli sarebbe costretto, oltre a sperare nell'arrivo immediato di un giocatore dal calciomercato, nell'abbassare un interno di centrocampo in caso di estrema necessità. Krunic è però alle prese col coronavirus alla pari di Theo Hernandez, Calhanoglu e Rebic, ai quali si aggiunge anche l'infortunato Bennacer e l'altro squalificato Saelemakers, espulso per doppia ammonizione contro il Cagliari.

Situazione in divenire dunque, aspettando Kjaer e valutando nuove soluzioni.