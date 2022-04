"He's coming home!". Riadattando lo slogan dei tifosi inglesi, che la scorsa estate non ha certamente portato fortuna alla nazionale dei 'Tre Leoni' con la finale persa contro la Nazionale di Mancini a Wembley, i sostenitori della Lazio ora ci credono davvero. Alessio Romagnoli potrebbe indossare la maglia biancoceleste a partire dalla prossima stagione e difendere quei colori e quel simbolo che non ha mai nascosto di tifare fin da bambino.

Una lunga storia d'amore sull'asse Roma-Milano che ha portato il difensore di Anzio a vestire la maglia del Diavolo e a diventarne il capitano dopo i trascorsi con la maglia giallorossa, con cui è cresciuto e ha esordito tra i 'grandi', prima di trasformarsi in una suggestione sempre più forte fino a una vera e propria trattativa in attesa del lieto fine: coronare il sogno di indossare la divisa con l'aquila al petto.

Prima, però, la Lazio e Romagnoli dovranno concludere nel migliore dei modi la stagione. Il capitano rossonero ci sarà nella trasferta dell'Olimpico, gara in programma domenica sera e valida per il 34° turno di Serie A. Il classe 1995 ha smaltito l'infiammazione all'adduttore sinistro che lo ha costretto a saltare le utime quattro gare tra campionato e Coppa Italia ed è tornato ad allenarsi in gruppo mercoledì.

Romagnoli farà parte della spedizione in terra capitolina dei rossoneri di Pioli ma difficilmente partirà titolare in quella che potrebbe essere l'ultima gara da avversario della 'sua' Lazio allo Stadio Olimpico. In ogni caso - dal primo minuto o dalla panchina - Romagnoli dovrà guidare il Milan in una sfida che rappresenta un vero e proprio crocevia nella volata scudetto per i rossoneri, che dovranno dimostrare di aver metabolizzato la brutta sconfitta nel derby di ritorno della semifinale di Coppa Italia contro l'Inter e dovranno reagire immediatamente per non perdere definitivamente il treno Scudetto.

"Fu una partita bellissima sia quella di andata che quella di ritorno. Sono un tesserato del Milan e darò sempre tutto per questa maglia ma sono anche un tifoso della Lazio e credo sia giusto dirlo. Decisi di non esultare per la mia fede ma sono stato molto contento per quello che avevamo fatto. Fu un momento molto emozionante".

Ai microfoni di Milan TV, lo stesso Romagnoli ha ricordato nel dicembre 2020 il successo dei rossoneri nel doppio confronto con i biancocelesti nella semifinale di Coppa Italia 2017/2018, senza nascondere la sua fede per il club capitolino.

Il trasferimento dalla Roma al Diavolo nell'estate 2015 per 25 milioni di euro e lo scatto diventato successivamente virale sui social in cui lo stesso Romagnoli si immortalava con un selfie con la maglia biancoceleste non aveva lasciato indifferenti i tifosi giallorossi e quella della Lazio, in un classico battibecco sportivo da una sponda all'altra del Tevere.

Romagnoli è diventato in poche ore bersaglio della critica romanista, mentre dall'altra parte ha accenso la fantasia dei biancocelesti, che hanno iniziato a sognare di vederlo un giorno indossare la maglia della sua squadra del cuore.

A completare il quadro le sue dichiarazioni all'arrivo all'ombra della Madonnina, all'inizio dell'avventura in rossonero, in cui esternava il desiderio di voler vestire la maglia numero 13 come un grande laziale ed ex capitano, nonché difensore come lui, Alessandro Nesta.

"Il numero 46? Valentino Rossi mi fa morire e sono un suo fan pazzesco, ma se potrò prenderò il 13 che aveva Nesta. È un paragone importante, ma per arrivare ai suoi livelli ce ne vuole, e tanto".

Il contratto in scadenza il prossimo 30 giugno con il Milan e la necessità del club biancoceleste di rinforzare il reparto arretrato potrebbero far incrociare le strade di Romagnoli e della Lazio. Radiomercato racconta di una trattativa entrata nel vivo un paio di settimane fa con un incontro tra il presidente Lotito e l'entourage del calciatore per provare a trovare l'accordo. Un'intesa non ancora raggiunta, ma che potrebbe arrivare nei prossimi giorni con un nuovo contatto diretto tra le parti.

Intanto Romagnoli si prepara ad affrontare la Lazio, forse per l'ultima volta da avversario, in un match fondamentale per la squadra dell'ex Pioli. In attesa di conoscere il suo futuro, in cui potrebbe esserci proprio il club biancoceleste e quel sogno di vestire la maglia del club capitolino, tifato fin da bambino, da poter realizzare a partire dal prossimo primo luglio.