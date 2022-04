Romagnoli salta il Bologna: infiammazione all'adduttore per il capitano del Milan

Alessio Romagnoli non ci sarà in occasione della sfida tra il Milan e il Bologna. Il capitano del 'Diavolo' non sarà a disposizione dell'allenatore Stefano Pioli a causa di un problema fisico.

Il classe 1995, in scadenza di contratto il prossimo 30 giugno, dovrà saltare il match di campionato, in programma a San Siro questa sera e valido per il 31° turno di Serie A, a causa di un'infiammazione nella regione adduttoria sinistra.

Una brutta notizia per Pioli, che in occasione della partita contro i felsinei sarà costretto a fare scelte obbligate al centro della difesa, con Kalulu a far coppia con Tomori davanti a Maignan.

Romagnoli era in ballottaggio proprio con il francese per una maglia da titolare accanto all'ex Chelsea, prima dell'infortunio che costringerà il difensore italiano a dover saltare il posticipo a San Siro.