Romagnoli partecipa alla FIFA eNations Stay and Play Cup: sarà il player dell'Italia

Romagnoli è stato scelto dalla FIGC per rappresentare i colori azzurri nel torneo organizzato dalla FIFA, dove le nazioni si sfideranno su FIFA 20.

In questo momento il mondo del calcio reale è sempre più vicino a quello del calcio virtuale: sulla scia dell'emergenza che blocca il mondo intero la FIFA ha organizzato un torneo amichevole che vedrà impegnate le nazionali sul celebre videogioco FIFA 20, la 'FIFA eNations Stay and Play Cup'.

La FIGC ha scelto Alessio Romagnoli come player per l' : il difensore del è un grande appassionato di videogiochi e dovrà rappresentare i colori azzurri anche con il joypad alla mano. Ad affiancarlo ci sarà Raffaele 'Er_caccia98' Cacciapuoti, pro player vincitore del torneo che ha messo di fronte i 32 finalisti provenienti dalle qualifiche 'Timvision Fifa 20'.

Romagnoli entra dunque a far parte della 'eNazionale TimVision FIFA 20' e farà il suo esordio martedì 21 aprile alle ore 17 contro la e poi in serata contro Malta, mercoledì 22 dovrà affrontare invece il . La squadra prima classificata accederà alla fase a eliminazione diretta, che andrà in scena venerdì 24 aprile, la finalissima è prevista poi per il 25 aprile.