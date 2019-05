Romagnoli difende lo spogliatoio Milan: "I giornali inventano e mettono zizzania"

Romagnoli sullo spogliatoio Milan: "I giornali pensano sempre ad inventare cose che non esistono ed a mettere zizzania".

Vittoria importante in chiave europea per il sul campo della (1-0 grazie al goal messo a segno da Calhanoglu).

E' stata una partita da ricordare anche per Alessio Romagnoli, che ha festeggiato la su 150esima partita in maglia rossonera e che spera di poter ancora raggiungere il quarto posto valido per la . Questo il suo punto di vista ai microfoni di DAZN.

"Sono molto contento, è un onore essere il capitano di questa squadra. Pensiamo intanto a noi ed a vincere le due partite che restano. Quella odierna è stata una grande partita, soprattutto nel primo tempo. Nella ripresa poi ci siamo difesi bene dai loro tentativi in attacco".

Non gli sono invece piaciute le troppe chiacchere che in settimana ci sono state attorno allo spogliatoio rossonero.