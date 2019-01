Romagnoli carica il Milan: "Contro la Juventus senza paura"

Il Milan di Gattuso sfida il colosso Juventus a Jeddah: in palio la Supercoppa Italiana , vinta dai rossoneri proprio contro la Vecchia Signora due anni fa ai calci di rigore. Il capitano del Diavolo Alessio Romagnoli è intervenuto in conferenza stampa accanto all'allenatore.

Ai microfoni dei media, il difensore italiano ha parlato delle sensazioni della vigilia.

"Siamo qui a giocarci una coppa importante. Siamo pronti, ci siamo allenati bene e domani siamo pronti per vincere. Abbiamo sensazioni positive, l'atmosfera è molto bella. Abbiamo grande rispetto per la Juventus ma sappiamo quali sono le nostre qualità".

Il capitano rossonero ha poi spinto i compagni, spiegando come il gruppo sia ora più consapevole dei propri mezzi.

"Giochiamo contro la squadra più forte degli ultimi sette anni in Italia ma in partita secca tutto può succedere. Dobbiamo essere consapevoli che affrontare la Juventus è un grande test e può anche rappresentare per noi la svolta della stagione. Già è successo a Doha e infatti ora siamo consapevoli di avere un gruppo più forte".