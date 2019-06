Roma, per Zeman sono scene già viste: "Fui fatto fuori perchè chiesi regole"

Raccontato del suo addio alla Roma, Zeman ha parlato anche del suo discusso rapporto con De Rossi: "Aveva dei problemi fuori dal campo".

Zdeněk Zeman torna a parlare della e lo fa attraverso un'intervista molto diretta sulle colonne de 'la Repubblica'. Interrogato sulla questione legata all'esonero di Eusebio Di Francesco, nonché sul suo rapporto con Daniele De Rossi e Francesco Totti quando era tecnico della Roma, il boemo ha regalato diversi titoli.

Partendo dall'inchiesta proprio de 'la Repubblica', secondo cui alcuni giocatori della Roma avrebbero fatto fronte comune per spingere la società a cacciare Di Francesco, Zeman ha sottolineato come questa sia una 'pratica' comune dalle parti di Trigoria, finendo poi per parlare anche delle cause che hanno portato al suo addio nel 2013.

"Mah, lì sono stati abituati così. Ma se ho portato la Roma in finale di Coppa , qualche risultato l’ho ottenuto, giocammo anche bene. E i 4 gol al mi diedero grossa soddisfazione. Si spaventano tutti perché dicono che faccio lavorare tanto e molti non vogliono. Io so che sono stato fatto fuori perché dissi pubblicamente che volevo che la società mettesse delle regole stringenti. E lì si sono arrabbiati. Dovevo tenerlo per me. Chi si arrabbio? Non so: i dirigenti, qualcuno a Boston, non lo so".

L'ex tecnico del , ultima panchina sulla quale Zeman si è seduto, ha poi raccontato alcuni aspetti legati al suo rapporto con Daniele De Rossi. Fresco di addio in casa Roma, il centrocampista giallorosso non pare infatti aver mai legato con l'allenatore di Praga.

"Non so di chi fosse la colpa della mia situazione con De Rossi. Sicuramente posso dire che con me non ha reso come ci si aspettava, visto che anche dai suoi amici giornalisti prendeva 4,5 in pagella. Non è vero che ha giocato poco: in campo andava spesso. Ma aveva una media bassa. Per me aveva dei problemi lui, ma può anche essere che sia anche stata colpa mia".

Zeman ha poi rincarato la dose, sottolineando come i problemi di De Rossi fossero soprattutto extra campo. Una situazione molto diversa rispetto a quella di Francesco Totti, con il quale il boemo invece non ha mai avuto problemi.