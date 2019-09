Roma, Zaniolo: "Spero di diventare come Totti, il mio idolo era Kakà"

Un impatto devastante con il calcio che conta, poi una leggera e naturale flessione: Nicolò Zaniolo parla dei suoi primi mesi da protagonista in e svela le proprie ambizioni sul proprio futuro alla .

Il centrocampista italiano è stato intervistato dal 'The Guardian':

"Non sono Francesco Totti, ma spero un giorno di diventare bravo come lui. Non mi aspettavo un impatto del genere arrivando dalla Primavera, è stato tutto una sorpresa, compreso il debutto in Nazionale. Ora mi alleno più duramente. Di Francesco? Gli devo molto, ha avuto fiducia in me. Senza di lui non sarebbe arrivata questa svolta".