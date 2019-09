Roma, Zaniolo e l'ammissione sul ruolo: "Preferisco giocare trequartista"

Nicolò Zaniolo sta vivendo un ottimo inizio di stagione con la Roma ma ammette: "Devo ancora crescere come persona e come calciatore".

Dopo un'estate difficile tra la punizione con l'Under 21 e le tante voci di mercato, Nicolò Zaniolo sembra tornato quello che qualche mese fa aveva incantato tutti e conquistato la Nazionale di Mancini.

Il centrocampista giallorosso insomma, come ammesso al 'Match program' della , ha capito che il suo processo di crescita non è ancora terminato

"Devo ancora crescere come persona e come calciatore. La società, Fonseca e lo staff mi stanno aiutando e io ce la metterò tutta per continuare su questa strada. Il mio obiettivo è continuare a crescere, a livello calcistico e umano. Mettermi a disposizione della squadra per centrare obiettivi importanti”.

Zaniolo, utilizzato sia come esterno che come trequartista, rivela poi la sua preferenza sul ruolo in campo.

"Trequartista è il ruolo che preferisco, ma anche esterno mi trovo bene, come ho dimostrato in . Faccio ogni ruolo in cui decide di utilizzarmi Fonseca, che mi piace molto, con il massino della concentrazione e darò il meglio per contribuire alle vittorie della squadra".

Adesso l'obiettivo è fare bene insieme ai compagni e magari cercare di vincere qualcosa con la Roma.

"La squadra è piena di campioni e giovani validi. Noi giovani dobbiamo prendere da loro e dare il massimo per riportare la Roma dove merita. La Roma è competitiva al massimo. Nelle ultime due abbiamo disputato due partite quasi perfette, ma adesso ci attende un ciclo importantissimo”.

Un ciclo che con Zaniolo al top fa sicuramente meno paura.