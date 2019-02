Roma, Zaniolo nuova bandiera: rinnovo in arrivo a fine stagione

Nicolò Zaniolo sogna di diventare una bandiera della Roma, appuntamento per il rinnovo a fine stagione: guadagnerà 2 milioni netti all'anno.

Non chiamatelo nuovo Totti, ma solo per non rischiare di commettere il peccato di lesa maestà. Nicolò Zaniolo infatti, intervistato da 'Le Iene' insieme alla mamma Francesca, ha confessato di voler restare a lungo alla Roma.

Il giovanissimo talento arrivato la scorsa estate dall'Inter nell'ambito della cessione di Nainggolan insomma non sente le sirene del calciomercato e sogna di diventare una bandiera giallorossa.

"Sarebbe bello, è il mio obiettivo restare sempre qui. Non mi sento assolutamente come Totti, però sarebbe un sogno giocare nella Roma per tutta la carriera. Ci proverò".

Ora insomma tocca alla società che, come riporta 'Il Corriere dello Sport', ha già fissato l'appuntamento per il rinnovo del contratto a fine stagione.

Zaniolo prolungherà fino al 2024 e andrà a guadagnare circa 2 milioni di euro netti all'anno. Una cifra importante considerando la giovanissima età (vent'anni il prossimo luglio) e la limitata esperienza.

La Roma però sa bene che su Zaniolo si sono già mossi tutti i top club europei, Juventus compresa, e per questo ha intenzione di blindarlo come peraltro già annunciato da Pallotta.

Il futuro di Zaniolo insomma è alla Roma. Se sarà il nuovo Totti però lo dirà solo il tempo, i tifosi giallorossi intanto possono iniziare a sognare...