Roma, Zaniolo criticato: costretto a rimuovere un post

Nicolò Zaniolo aveva festeggiato il premio come miglior giovane della Serie A con un post su Instagram, poi rimosso a causa delle offese ricevute.

- è stata l'occasione per i tifosi giallorossi di salutare Daniele De Rossi, che non rinnoverà il contratto in scadenza il 30 giugno; prima della partita c'è stata anche la consegna da parte della Lega del premio 'Miglior giovane della " a Nicolò Zaniolo.

Il classe 1999 è stato premiato per le prestazioni offerte al primo anno di Serie A, nettamente al di sopra delle previsioni più rosee: quattro goal e due assist in ventisette presenze, riuscendo nell'impresa di togliere il posto a un certo Javier Pastore, relegato in panchina.

Al termine dell'incontro, Zaniolo ha festeggiato con una foto pubblicata sul suo account Instagram che lo ritrae sorridente con il trofeo: alla fine è stato costretto a rimuovere il post per via dei tanti commenti negativi ricevuti, probabilmente a causa della linguaccia non consona a una giornata solenne come quella dell'addio di De Rossi.

"Grazie a tutti i miei compagni e allo staff per avermi aiutato a raggiungere questo prestigiosissimo premio, un sorriso in questa giornata triste”.

Ai microfoni di 'Sky Sport' ha reso omaggio al capitano, dando indicazioni positive in merito al rinnovo che a breve dovrebbe concretizzarsi.