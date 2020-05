Sorriso Roma, Zaniolo si allena a Trigoria: "Sono tornato"

A quattro mesi esatti dall’intervento al ginocchio destro, Nicolò Zaniolo è tornato ad allenarsi a Trigoria: “I’m back”.

A quattro mesi dal brutto infortunio patito in un match all’Olimpico contro la , Nicolò Zaniolo torna a correre a Trigoria e lo fa mostrando tra l’altro una condizione già invidiabile.

Il gioiello della , lo scorso 12 gennaio aveva riportato una rottura del legamento crociato anteriore del ginocchio destro, con associata lesione del menisco, che sembrava aver messo fine con larghissimo anticipo alla sua stagione, il lungo stop imposto però al campionato dall’emergenza Coronavirus, potrebbe aver cambiato le sue prospettive.

In attesa di sapere se e come si riuscirà a portare a termine la , Zaniolo è tornato ad allenarsi, ovviamente da solo come prevede il protocollo di sicurezza, nel centro sportivo del club giallorosso, a dimostrazione del fatto che il peggio è alle spalle e che il pieno recupero non è lontano.

Altre squadre

A certificare il suo ritorno all’attività, è stato lo stesso Zaniolo attraverso dei video postati sul suo profilo Instagram accompagnati dal commento “I’m back”.

Zaniolo sembra aver di fatto bruciato le tappe, ma probabilmente è presto per dire se riuscirà ad essere protagonista nelle ultime battute del campionato.

Nei giorni scorsi, parlando a ‘La Gazzetta dello Sport’, il professor Pierpaolo Mariani, colui che il 13 gennaio l’aveva operato, non aveva escluso la possibilità di un rientro magari per l’ultima giornata del torneo.

“Se il campionato ricominciasse a giugno, come in tanti sperano, so che l’ultima giornata si disputerebbe alla fine di luglio, e l’avversario sarebbe proprio la Juventus. Può essere che Nicolò per quel giorno possa essere in campo, magari anche solo per qualche minuto”.