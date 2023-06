Il centravanti ivoriano si libererà a zero dal Crystal Palace. Tiago Pinto ci pensa per consegnare a Mourinho un rinforzo a costo zero.

Continua il monitoraggio del mercato dei parametri zero da parte della Roma. I giallorossi, dopo aver accolto Aouar e arrivati alle battute finali per Ndicka, ora puntano a un rinforzo in attacco.

Come riferisce la Gazzetta dello Sport, l'ultimo nome comparso sulla lista del general manager Tiago Pinto è quello di Wilfried Zaha.

Classe 1992, l'ivoriano ha deciso di non rinnovare il suo contratto con il Crystal Palace e il prossimo 30 giugno lascerà Londra dopo nove stagioni.

Per questo motivo i giallorossi stanno sondando il terreno, avendo bisogno di un innesto nel reparto avanzato dopo il grave infortunio patito da Tammy Abraham nell'ultima giornata di campionato.

In questa stagione Zaha ha realizzato 7 goal in Premier in 27 presenze complessive. Uno score non da bomber puro, ma sicuramente migliore di quello garantito nell'annata appena conclusa dallo stesso Abraham e Belotti.

Mourinho gradirebbe accoglierlo a Trigoria e nelle prossime settimane i giallorossi potrebbero accelerare per chiudere il terzo colpo in entrata dell'estate.