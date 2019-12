Roma-Wolfsberger dove vederla: Sky o TV8? Canale tv e diretta streaming

La Roma cerca il pass qualificazione nel girone di Europa League contro il Wolfsberger: tutte le info sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

Dopo il pareggio di San Siro contro l' in campionato, la di Fonseca si gioca l'accesso alla fase a eliminazione diretta di ospitando gli austriaci del Wolfsberger nell'ultima giornata del girone.

La squadra giallorossa deve vincere davanti al proprio pubblico per essere sicura di staccare il pass qualificazione, oppure sperare che il Basaksehir non vinca contro il Monchengladbach. Anche il primo posto è ancora in bilico, con la formazione tedesca avanti di un solo punto rispetto alla Lupa.

Nella gara d'andata la Roma passò in vantaggio con la rete di Spinazzola poco prima della mezz'ora, ma a inizio ripresa i padroni di casa trovarono il goal del definitivo pareggio con Liendl. L'ultimo netto successo in terra turca lascia però ben sperare, considerando anche l'ottimo stato di forma della squadra di Fonseca.

In questa pagina troverete tutte le informazioni su Roma-Wolfsberger: dalle ultime sulle formazioni alle informazioni su come guardare la gara in diretta tv e streaming.

ROMA-WOLFSBERGER: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Wolfsberger

• Data: giovedì 12 dicembre 2019

• Orario: 21.00

• Canale TV: Sky

• Streaming: Sky Go, Now Tv

ORARIO ROMA-WOLFSBERGER

Il match tra Roma e Wolfsberger si giocherà giovedì 12 dicembre 2019 allo stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio è previsto per le ore 21.00.

Roma-Wolfsberger, ultima giornata della fase a gironi di Europa League, sarà trasmessa su Sky per gli abbonati, in particolare su Sky Sport Uno (canale 201 del satellite, 472 del digitale terrestre) e Sky Sport (canale 252 del satellite).

Roma-Wolfsberger potrà essere seguita da tutti i tifosi anche in . Gli abbonati a Sky, potranno seguirla su tutti i pc, tablet e smartphone attraverso la relativa piattaforma Sky Go.

Sarà inoltre possibile seguire la gara dell’Olimpico in diretta streaming attraverso il servizio streaming di Sky anche su Now Tv, per tutti gli abbonati.

Santon e Smalling sono le ultime assenze per Fonseca, che in compenso ritrova Dzeko dal 1'. Out anche Pau Lopez, recuperato ma a riposo, così come Lorenzo Pellegrini. Spazio per Florenzi e Spinazzola come terzini, rifiata Kolarov.

Non ci saranno novità a centrocampo, con la coppia Diawara-Veretout di lotta e di governo, mentre sulla trequarti dovrebbe essere escluso Zaniolo: trio con Under, Mkhitaryan e Perotti.

Roma (4-2-3-1): Mirante; Florenzi, Mancini, Fazio, Spinazzola; Diawara, Veretout; Under, Mkhitaryan, Perotti; Dzeko.

Wolfsberger (4-3-1-2): Kofler; Novak, Sollbauer, Rnic, Schmitz; Schmid, Leitgeb, Ritzmaier; Liendl; Weissman, Niangbo.