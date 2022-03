Roma-Vitesse dove vederla: Sky, DAZN o TV8? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-VITESSE: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Vitesse

• Data: giovedì 17 marzo 2022

• Orario: 21:00

• Canale TV: DAZN, Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport (numero 252), TV8

• Streaming: DAZN, Sky Go, NOW, tv8.it

Appuntamento da non sbagliare. La Roma ha la possibilità di accedere ai quarti di finale di Conference League e può staccare il pass per un posto tra le prime otto davanti al proprio pubblico.

I giallorossi ospitano il Vitesse all'Olimpico dopo il successo esterno per 1-0 firmato da Sergio Oliveira a pochi istanti dalla fine del primo tempo.

La squadra di Mourinho ha due risultati su tre e passerebbe ai quarti anche in caso di pareggio. Fondamentale sarà dunque non perdere per evitare un'eliminazione che lascerebbe l'amaro in bocca alla Roma.

Servirà sicuramente una prestazione diversa rispetto a quella di Udine, dalla quale i giallorossi sono usciti con un pareggio preziosissimo rimediato allo scadere su calcio di rigore trasformato da Pellegrini.

Il Vitesse arriva a Roma in seguito al pari a reti bianche ottenuto in casa dell'Heracles in Eredivisie e giunge all'Olimpico con la voglia di dare ancora un senso alla sua stagione.

Tutto sulla gara: dalle formazioni a dove seguirla in tv e streaming.

DOVE VEDERE VITESSE-ROMA IN TV

Roma-Vitesse sarà visibile in tv su DAZN, che trasmetterà la gara in streaming. Basta collegare una smart tv di ultima generazione compatibile all app della piattaforma. La sfida è seguibile anche su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La partita verrà poi mandata in onda in diretta anche da Sky tramite i canali Sky Sport (numero 252 del satellite) e Sky Sport Uno (numero 201 del satellite).

In alternativa Roma-Vitesse potrà essere vista in chiaro su TV8, canale 8 del digitale terrestre.

VITESSE-ROMA IN DIRETTA STREAMING

DAZN permette di seguire la sfida anche tramite computer e notebook, collegandosi al sito ufficiale della piattaforma, e su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, ricorrendo all'app per sistemi iOS e Android.

Gli abbonati di Sky possono seguire l’incontro in diretta streaming con Sky Go, app dedicata agli abbonati, collegandosi al portale tramite pc o notebook o in alternativa scaricando l'app relativa per i sistemi iOS o Android tramite smartphone o tablet.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

Su Sky il racconto di Roma-Vitesse sarà affidato a Maurizio Compagnoni e Luca Marchegiani. DAZN non ha ancora reso noti chi saranno i telecronisti e gli addetti al commento tecnico per Roma-Vitesse.

IN DIRETTA SU GOAL

Tutti aggiornamenti sulla gara sono disponibili anche su GOAL, con la nostra telecronaca testuale che vi accompagnerà dal prepartita alle formazioni ufficiali, fino alla descrizione delle azioni salienti del match.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-VITESSE

Mourinho non potrà contare sul match winner dell'andata Sergio Oliveira né su Gianluca Mancini, entrambi squalificati. Il tecnico romanista ripropone la difesa a tre con Ibanez, Kumbulla e Smalling davanti a Rui Patricio. A centrocampo sarà Veretout a prendere il posto del collega portoghese e scenderà in campo insieme a Pellegrini. Karsdorp e Matiland-Niles i due esterni sulle fasce. Mhkitaryan trequartista.

Stesso modulo e praticamente stessa formazione per gli olandesi, a eccezione di Oroz squalificato. Howen tra i pali protetto da Buitink, Rasmussen, Doekhi e Wittek nella linea arretrata. Dasa, Tronstad e Domgjoni in linea mediana, Openda, Bero e Grbic con il compito di fare male alla retroguardia romanista.

ROMA (3-4-1-2): Rui Patricio; Ibanez, Smalling, Kumbulla; Karsdorp, Pellegrini, Veretout, Maitland-Niles; Mhkitaryan; Zaniolo, Abraham.

VITESSE (4-3-3): Houwen; , Rasmussen, Doekhi, Wittek; Dasa, Tronstad, Domgjoni; Grbic, Openda, Bero.