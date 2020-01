Roma, visite per Ibanez: attese in giornata firma e ufficialità

La Roma si prepara ad accogliere Ibanez, rinforzo per la difesa di Fonseca: visite mediche a Villa Stuart per il centrale dell'Atalanta.

Da quando è arrivato in , Roger Ibanez non ha mai trovato grande spazio: solo 20 minuti totali in 12 mesi con l'. Eppure il suo potenziale, già mostrato in con il Fluminense, ha convinto la a puntare su di lui per il mercato invernale.

Il difensore classe 1998 dovrebbe diventare in giornata un giocatore giallorosso. Questa mattina è arrivato a Villa Stuart per le visite mediche di rito. Dopodiché attese le firme sul contratto e anche l'ufficialità dell'affare.

Già ieri Ibanez era sbarcato a Roma, per assistere al derby dalla tribuna, insieme alla sua famiglia e ai suoi agenti. Oggi dovrebbe diventare giallorosso a tutti gli effetti.

Secondo 'La Gazzetta dello Sport', il difensore brasiliiano si trasferirà in prestito oneroso per 2 milioni di euro per 18 mesi, con obbligo di riscatto fissato a 8 milioni. All'Atalanta anche 2 milioni di bonus facilmente raggiungibili.