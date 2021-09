Roma, infortunio in nazionale per Viña: problema muscolare alla coscia destra

Il calciatore della Roma, Matias Viña, ha rimediato un problema muscolare alla coscia destra in occasione della sfida tra l'Uruguay e il Perù.

Brutte notizie direttamente dall' Uruguay per José Mourinho e la Roma. Matias Viña ha accusato un problema muscolare alla coscia destra in occasione della sfida tra la sua nazionale e il Perù , gara valida per le qualificazione del Sud America ai Mondiali di Qatar 2022.

Il terzino sinistro dei giallorossi, arrivato per sostituire l'infortunato Leonardo Spinazzola, è stato costretto a chiedere il cambio al minuto 71.

Nelle prossime ore, Viña si sottoporrà ad esami strumentali per capire l'entità dell'infortunio. In caso di lesione, il calciatore uruguaiano dovrà stare fuori per alcune settimane.

Viña si è messo in luce nelle prime uscite stagionali, crescendo di partita in partita nelle quattro sfide ufficiali della Roma. Dopo l'infortunio di Spinazzola e quello di Viña, Mourinho ha a disposizione un solo terzino sinistro di ruolo: si tratta di Riccardo Calafiori, classe 2002 che nella passata stagione ha totalizzato 8 presenze con Fonseca. Non è escluso, però, che lo 'Special One' possa cambiare modulo e passare alla difesa a tre.