Roma a un passo da Villar: tecnica ed eleganza per la mediana giallorossa

Chi è Gonzalo Villar, centrocampista spagnolo classe 1998 vicino alla Roma: gioca nell'Elche, in Liga 2, ed è un Under 21 della 'Roja'.

Dopo la sconfitta con la in Coppa , Paulo Fonseca ha chiesto esplicitamente rinforzi per la sua . Gianluca Petrachi è pronto ad accontentarlo: il direttore sportivo giallorosso ha messo le mani su Gonzalo Villar. Il classe 1998, secondo il ‘Corriere dello Sport’, costerà 5 milioni di euro, che la Roma verserà nelle casse dell’Elche non appena scadrà il diritto di prelazione sul cartellino che detiene il .

Si tratta di un centrocampista di 21 anni, che si è fatto un nome in grazie al suo passato nelle giovanili del Valencia. È cresciuto nell’Elche, club in cui milita attualmente, ma nel 2015, a 17 anni, ha scelto di provare a ritagliarsi le sue chances in una squadra di maggior prestigio. Nonostante però tante presenze nelle under e nella seconda squadra, Villar non è mai riuscito a esordire tra i ‘pro’. Così è tornato all’Elche, nel 2018, in seconda divisione. Lì è arrivata l’esplosione.

Già nella scorsa stagione il classe 1998 si era ritagliato un posto da titolare, prima che un problema al menisco lo tenesse fuori per tre mesi. Pacheta, il suo allenatore, lo aveva lanciato immediatamente tra i ‘grandi’. In questa stagione, senza problemi fisici, sta raccogliendo i frutti del lavoro fatto: Villar è diventato un intoccabile dell’Elche, che naviga a metà classifica nella seconda serie spagnola. Il suo talento va però oltre la categoria, visto che lo scorso ottobre si è guadagnato la prima convocazione con la nazionale Under 21 della Spagna, con cui ha già toccato le 4 presenze tra amichevoli e partite ufficiali.

Abituato a giocare in una mediana a due, di Villar colpisce soprattutto l’eleganza e la tecnica con cui porta palla in avanti. Ha anche un buon dribbling e discrete doti di tiratore dalla distanza, anche se i goal non sono il suo punto forte: in carriera ne ha realizzati soltanto due con l’Elche e due con la seconda squadra del Valencia.

Si tratta di un giocatore poco propenso a segnare, nonostante ottime doti negli inserimenti. Piuttosto a passare il pallone e dettare i ritmi di gioco. Meglio invece va con gli assist: la sua visione gli permette di trovare sempre i compagni. Lavora per diventare un centrocampista a tutto campo, anche se per ora deve limare il lato dell’irruenza: nell'ultimo anno e mezzo ha collezionato 15 cartellini gialli in 35 presenze.

Villar sa utilizzare indifferentemente destro e sinistro e può giocare come vertice basso del centrocampo e anche come interno, anche se il suo ruolo più congeniale sembra quello di mediano davanti alla difesa in un centrocampo a due. È dotato di buon fisico, anche se ancora non sembra sfruttarlo al meglio. Al contrario di quanto fa invece con la sua tecnica sopraffina e il suo tocco di palla. Aspetti che hanno fatto invaghire la Roma, che spera di poterlo accogliere e costruire anche su di lui il centrocampo del futuro.