Roma, il vice di Mourinho può già salutare: i tifosi vogliono De Rossi al suo posto

Joao Sacramento potrebbe essere il nuovo allenatore del Bordeaux: i tifosi della Roma spingono per il ritorno di De Rossi nel ruolo di vice Mourinho.

Potrebbe finire dopo appena due settimane l'avventura di Joao Sacramento alla Roma. Il vice di José Mourinho è stato contattato dal Bordeaux, che lo vorrebbe alla guida della prima squadra. Secondo il quotidiano transalpino L'Equipe, il nome dell'allenatore portoghese e sulla lista del club francese insieme a quelli di Lucien Favre, David Guion e Vladimir Petkovic.

32 anni compiuti il 31 gennaio, Joao Sacramento e José Mourinho si sono conosciuti nel 2010, quando il giovane laureando in calcio all'Università di Glamorgan, in Galles, inviò il suo lavoro d'analisi sulla filosofia, la sua visione del gioco e il concetto di periodizzazione tattica direttamente allo 'Special One'.

Mou ha apprezzato molto e ha seguito il percorso di crescita e formazione di Sacramento. Il classe 1989 ha iniziato ricoprendo il ruolo di assistente di Gary Speed e Chris Coleman, entrambi commissari tecnici del Galles, prima di passare al Monaco per lavorare con Claudio Ranieri e successivamente con Leonardo Jardim; infine il Lille su richiesta del direttore sportivo Luis Campos, grande amico di José Mourinho, come vice di Marcelo Bielsa e Christophe Galtier. Nel 2019 la tanto attesa e desiderata chiamata di José Mourinho, che lo porta al Tottenham con lui. Nonostante qualche malumore agli Spurs per la mancanza d'autorità, lo Special One ha deciso di portarlo con lui nella nuova avventura in giallorosso. Ora il corteggiamento del Bordeaux e la possibilità di intraprendere il percorso da primo allenatore.

Dopo la notizia del possibile addio di Sacramento è partita una campagna suoi social network dei tifosi della Roma. I sostenitori del club giallorosso invocano il nome dell'ex centrocampista e capitano giallorosso Daniele De Rossi al fianco di José Mourinho. Il classe 1983 è reduce dall'esperienza nello staff di Roberto Mancini con l'Italia, vincitrice di Euro 2020.

Era il 26 maggio 2019 quando Daniele De Rossi salutava con le lacrime agli occhi la Roma e i tifosi giallorossi dopo 18 anni con la maglia della 'Magica'. L'ex capitano ha appeso gli scarpini al chiodo e ha iniziato un nuovo percorso da allenatore, con gli studi e il patentito Uefa Pro che riceverà a settembre. Nel frattempo, De Rossi si è tolto un'altra soddisfazione: vincere gli Europei da assistente di Mancini dopo aver conquistato da calciatore i Mondiali nel 2006 in Germania.

De Rossi è rimasto nel cuore dei tifosi della Roma, che ora chiedono a gran voce il ritorno dell'ex centrocampista. Il popolo giallorosso si sta esprimendo all'unanimità: in caso di addio di Joao Sacramento, il 37enne è l'uomo giusto per ricoprire il ruolo di vice Mourinho.