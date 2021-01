Roma-Verona dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partitadiawara und

Roma-Verona è il posticipo domenicale del 20° turno di Serie A: tutto sulle formazioni e su come guardare il match in tv e streaming.

ROMA-VERONA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Il posticipo della 20esima giornata di Serie A è Roma-Verona, confronto che, specialmente all'andata, lasciò una lunga scia di polemiche per un episodio controverso che regalò il successo agli scaligeri.

Amadou Diawara, infatti, venne inserito erroneamente nella lista dei giocatori Under 22 e il Giudice Sportivo non potè fare altro che assegnare il 3-0 a tavolino ai ragazzi di Juric, dopo che il risultato sul campo era stato uno 0-0.

Squadre divise da sette punti (37 per i giallorossi, 30 per i gialloblù), ma unite dall'ambizione di concedersi una posizione privilegiata in classifica al termine della stagione.

Dopo due sconfitte consecutive tra campionato e Coppa Italia, la Roma è tornata al successo contro lo Spezia sabato scorso: un pirotecnico 4-3 suggellato da Lorenzo Pellegrini, autore del goal decisivo allo scadere.

Il Verona è reduce dai tre punti prestigiosi ottenuti al 'Bentegodi' contro il Napoli, dando di fatto inizio alla crisi partenopea: rimonta firmata Dimarco, Barak e Zaccagni, in risposta al vantaggio fulmineo di Lozano dopo pochissimi secondi dal calcio d'avvio.

In questo articolo troverete tutto l'occorrente per restare aggiornati su Roma-Verona: dalle formazioni che scenderanno in campo fino alle indicazioni su come assistere alla partita in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-VERONA

Roma-Verona si disputerà domenica 31 gennaio 2021 allo Stadio Olimpico di Roma, rigorosamente a porte chiuse in ottemperanza alle norme di contenimento della diffusione del contagio da Covid-19. Calcio d'inizio alle ore 20:45.

La diretta tv di Roma-Verona sarà visibile su Sky ai canali Sky Sport Uno (numero 201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Serie A (202 del satellite, 473 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite).

Roma-Verona disponibile in streaming per gli abbonati Sky su Sky Go, attraverso la app scaricabile su smartphone, tablet e pc. Anche su Now TV sarà possibile assistere al match, previo abbonamento ad uno dei pacchetti disponibili nell'offerta.

Il nostro sito vi offrirà, come sempre, la diretta testuale con tutti gli aggiornamenti: a partire dall'annuncio delle formazioni, fino al racconto in tempo reale con cui non vi perderete nemmeno un dettaglio di Roma-Verona.

Fonseca recupera Mirante e Mkhitaryan, candidati a riprendersi una maglia da titolare. In difesa il terzetto formato da Mancini, Smalling e Ibanez, con Karsdorp e Spinazzola sugli esterni. Cristante e Veretout a dettare il gioco in mediana, Borja Mayoral di nuovo titolare al posto di Dzeko, sempre più in odore di cessione.

Tra i veneti probabile esordio in avanti per il nuovo acquisto Lasagna, arrivato al posto di Di Carmine che si è accasato al Crotone: dietro all'ex Udinese spazio per il duo creativo Barak-Zaccagni. Squalificato Magnani, in difesa dovrebbe esserci ancora Dimarco.

ROMA (3-4-2-1): Mirante; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Cristante, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

VERONA (3-4-2-1): Silvestri; Dawidowicz, Gunter, Dimarco; Faraoni, Tameze, Ilic, Lazovic; Barak, Zaccagni; Kalinic.