Solo la Roma nei pensieri di Veretout: "Fonseca mi ha convinto a venire"

Arrivato in nell’estate del 2017, quando fu la a scommettere su di lui, Jordan Veretout ha impiegato pochissimo tempo a diventate uno dei centrocampisti più apprezzati dell’intera .

Oggi, dopo due stagioni vissute in riva all’Arno, è uno dei punti di forza della e, parlando al sito ufficiale del club giallorosso, ha spiegato come è entrato nel mondo del calcio.

A Firenze Veretout ha avuto l’occasione di esplodere definitivamente, ma ha anche dovuto fare i conti con il grande dolore legato alla morte improvvisa di Davide Astori.

“La prima settimana è stata difficile, Astori aveva una grande personalità, era il capitano. Quando sono arrivato in Italia e non parlavo la lingua lui mi ha aiutato moltissimo. Quello che noi compagni ci siamo detti per ripartire è che lui era un guerriero sul campo e noi dovevamo diventare come lui. E così abbiamo vinto una partita, due, tre, quattro, cinque, sei consecutive. La vita è andata avanti ma lui è ancora dentro di noi. Ancora oggi io penso spesso a lui. Dobbiamo vivere per lui, se oggi do tutto sul campo è anche perché sono ispirato da un capitano come lui, che metteva tutta la sua grinta negli allenamenti e nelle partite. Della prima partita giocata senza di lui contro il ho una foto a casa di tutti noi della Fiorentina a terra dopo la fine dopo il triplice fischio. Eravamo travolti dalle emozioni”.