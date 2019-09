Roma, Under rischia un mese di stop: infortunio al bicipite femorale della coscia

La Roma rischia di perdere Cenzig Under per un mese dopo l'infortunio rimediato con la Turchia: problema al bicipite femorale della coscia destra.

Pessime notizie per la, costretta a perderepiù a lungo del previsto. Fermatosi ieri nel corso di un allenamento con la Turchia , l'esterno d'attacco giallorosso ha rimediato un

Nulla di buono dunque, con Under che ora rischia addirittura un mese di stop. L'esterno offensivo della Roma oggi, rientrato a Trigoria, è stato sottoposto ad esami che hanno confermato la lesione al bicipite femorale della coscia destra. Nella prossima settimana saranno fatti nuovi esami, per capire con precisione il grado della lesione.

Nel caso in cui i timori dovessero essere confermati, il giocatore giallorosso potrebbe saltare le sfide con , , , e . Gare di che Under potrebbe essere costretto a seguire dalla tribuna, così come i due impegni di contro l' - sua vecchia squadra - e il Wolfsberger.

Per nulla nuovo a questo tipo di problemi fisici, Under lo scorso anno aveva già rimediato una lesione alla coscia sinistra, rimanendo ai box da metà gennaio fino al termine di marzo (anche a causa di una ricaduta).

Un brutto colpo per Paulo Fonseca, che nei giorni scorsi ha perso sempre per infortunio sia Spinazzola che Perotti e Zappacosta.