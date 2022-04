Roma uguale Italia: per la terza volta dal 2018 è il nostro portabandiera europeo

Chiamate Italia 3131. Perché Roma, la Roma giallorossa, almeno nel calcio e almeno nelle coppe europee, significa nuovamente Italia. È il nostro baluardo, l'asta di una bandiera sbrindellata, il bastone che ancora una volta ci sostiene a fatica. Ancora una volta, sì. Perché negli ultimi anni non è una novità che la Lupa rimanga l'unica rappresentante del nostro calcio nella semifinale di una coppa europea.

Dal 2018 è la terza volta in cinque anni. La semifinale col Liverpool, Champions League 2017/18, è il picco. La Roma aveva perso male, malissimo, a Barcellona nell'andata dei quarti di finale. Sembrava a casa, in pratica lo era. Ma al ritorno aveva sfornato la prestazione della vita: a segno Dzeko, poi De Rossi su rigore, infine Manolas, con quella corsa a perdifiato e quegli occhi spiritati entrati ben presto nella storia. Della Roma, della Champions, pure del nostro calcio.

Col Liverpool, il capolinea. I Reds sono più squadra, hanno l'ex Salah e ad Anfield si impongono con un 5-2 che non ha nemmeno troppo bisogno di essere raccontato. A un certo punto il punteggio è addirittura esagerato: 5-0. Poi un paio di reti giallorosse nel finale. Che in realtà infiammano la doppia sfida, se è vero che al ritorno la Roma vince 4-2, prendendosela con qualche torto arbitrale e sfiorando la seconda impresona di fila. Quel Liverpool, per la cronaca, perderà col Real Madrid nella finalissima di Kiev, all'ultima di Cristiano Ronaldo con la maglia bianca. Ve lo ricordate Karius con le sue papere?

La seconda semifinale è storia più recente. Un anno fa, appena. Manchester United-Roma, Roma-Manchester United. L'epilogo è simile a quello col Liverpool. La Roma perde malissimo in Inghilterra, un 6-2 che entra a far parte delle (non poche) goleade al passivo rimediate in Europa. All'Olimpico ha un guizzo d'orgoglio, porta a casa un 3-2 che però non serve per richiudere nella stalla i buoi, già scappati da un bel po'. Edinson Cavani è l'uomo della serata. United in finale, che poi perderà ai rigori col Villarreal.

E poi la Conference League. Che è pur sempre la Conference League, ovvero la terza coppa europea, però è la prima edizione, e vuoi mettere essere il primo ad alzarla? Inoltre c'è sempre il solito dato: la Roma è rimasta da sola. Una solitudine che mette un po' di tristezza ma al contempo inorgoglisce, perché sta diventando una discreta costante. Nel 2018, i giallorossi sono diventati l'unica e ultima italiana rimasta in corsa. Nel 2021, idem. E quest'anno la storia si è ripetuta. Con la speranza, stavolta, di spingersi ancora un po' più in là, ovvero alla finale di Tirana.

"Se sento la responsabilità di rappresentare l'Italia? No, la responsabilità la sento verso i giocatori, la proprietà e i tifosi - ha sviato José Mourinho a DAZN dopo la gara di ritorno col Bodø/Glimt - È triste essere gli unici a portare la bandiera italiana, però la responsabilità la avverto soltanto nei confronti dei miei giocatori".

Il prossimo avversario della Roma, l'ultimo ostacolo tra Mou e Tirana, si chiama Leicester. Un'altra inglese, come lo erano il Liverpool e lo United. Le Foxes hanno pareggiato 0-0 in casa col PSV, poi sono andate a Eindhoven e si sono imposte 2-1 in rimonta. Diversamente dalla Roma, non sono gli unici inglesi rimasti in corsa: ci sono anche il Liverpool e il Manchester City in Champions League e il West Ham in Europa League. Il dato più rappresentativo dell'attuale distanza tra Premier League e Serie A.