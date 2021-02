Roma-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

La Roma ospita l'Udinese nella 22° giornata di Serie A: tutto sulla partita, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

Dopo la sconfitta sul campo della Juventus e l'aggancio della Lazio al quarto posto, la rincorsa della Roma a un posto in zona Champions passa dall'Olimpico e dalla sfida contro l'Udinese nella 22ª giornata del campionato di Serie A 2020/21.

Guarda Roma-Udinese in diretta streaming su DAZN

I giallorossi vengono da un periodo burrascoso, da cui stanno provando a uscire con i risultati. Le vittorie con Spezia e Verona hanno dato respiro dopo un momento negativo, ma la sconfitta con la Juventus ha fatto perdere altri punti importanti alla squadra di Paulo Fonseca, che ora ha l'obbligo di vincere.

L'Udinese, invece, vive un buon momento: ha pareggiato contro Atalanta e Inter, vinto contro Udinese e Verona. 8 punti che hanno permesso di allontanarsi dalla zona calda e prendere un vantaggio complessivo di 9 lunghezze sulla terzultima in classifica entrando nella nuova giornata.

L'ultimo precedente all'Olimpico sorride ai friulani, che sono riusciti a vincere 0-2 lo scorso 2 luglio grazie ai goal di Lasagna e Nestorovski. La gara d'andata è invece terminata 1-0 in favore della Roma grazie al goal di Pedro che ha deciso il match.

Qui potete trovare tutte le informazioni sulla partita Roma-Udinese: dalle ultime sulle formazioni a dove vedere la sfida in diretta tv e streaming .

ORARIO ROMA-UDINESE

Roma-Udinese si disputerà domenica 14 febbraio 2021, alle ore 12.30. La sfida, valida per la 22ª giornata di Serie A, si disputerà all'Olimpico di Roma, ovviamente a porte chiuse.

Come tutti i lunch match domenicali, Roma-Udinese sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Per seguire il match in tv, dunque, bisognerà dotarsi dell'app DAZN, scaricabile su smart tv, su PlayStation (4 e 5) o Xbox (One S, One X, Series S e Series X), oppure attraverso dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Gli abbonati Sky che hanno sottoscritto l'offerta Sky-DAZN avranno a disposizione anche il canale DAZN1 al 209 del decoder Sky. Chi è in possesso di un decoder Sky Q potrà scaricare l'app e accedervi normalmente.

Roma-Udinese sarà disponibile in diretta streaming su DAZN. Basterà collegarsi direttamente al sito ufficiale della piattaforma da pc o notebook, oppure scaricare l'applicazione su smartphone e tablet. Una volta effettuato il login, basterà selezionare dal palinsesto l'evento.

Avrete l'opportunità di seguire Roma-Udinese anche attraverso Goal, grazie alla nostra diretta testuale. Dalle curiosità e le notizie sulle formazioni, fino alla cronaca live con la quale vi accompagneremo fino al fischio finale, raccontando le azioni minuto per minuto.

Fonseca ritrova Pellegrini dopo la squalifica e lo schiera con Mkhitaryan a supporto di Borja Mayoral, ancora in vantaggio su Dzeko. Villar e Veretout a centrocampo, con Karsdorp e Spinazzola sulle corsie. Pedro chiede spazio, ma dovrebbe partire dalla panchina. In porta Pau Lopez, davanti a lui Mancini, Ibanez e Kumbulla, visto che Smalling è ancora out. Anche Cristante spera in una maglia.

De Paul rientra dalla squalifica in una mediana dell'Udinese dove verrà confermato Walace play basso. In difesa ballottaggio Bonifazi-Becao, in attacco coppia tutta spagnola con Deulofeu al fianco di Llorente.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Ibanez, Kumbulla; Karsdorp, Villar, Veretout, Spinazzola; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Borja Mayoral.

UDINESE (3-5-1-1): Musso; Bonifazi, Nuytinck, Samir; Stryger Larsen, De Paul, Walace, Arslan, Zeegelaar; Deulofeu; Llorente.