Roma-Udinese dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma-Udinese è l'ultima gara del turno infrasettimanale di Serie A: tutto sulle formazioni e su come seguire la sfida in tv e streaming.

​Tour de force settembrino per le squadre nostrane, impegnate nel (5°) turno infrasettimanale di Serie A: l'ultima gara della giornata è quella tra la Roma di José Mourinho e l'Udinese di Luca Gotti.

Dopo un avvio da urlo con tre vittorie di fila, i giallorossi hanno fatto conoscenza con la prima sconfitta contro il Verona: inutile l'euro-goal di tacco realizzato da Lorenzo Pellegrini nel primo tempo disputato al 'Bentegodi'.

Per i friulani bruttissima battuta d'arresto interna per mano del Napoli capolista: di Osimhen, Rrahmani, Koulibaly e Lozano le firme partenopee.

Nell'ultima sfida disputata all'Olimpico tra le due squadre prevalse la Roma con un rotondo 3-0 (doppietta di Veretout e goal di Pedro), mentre due stagioni fa arrivò un sorprendente 0-2 (a segno Lasagna e Nestorovski).

In questa pagina troverete tutto ciò che serve sapere su Roma-Udinese: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come seguire l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-UDINESE

Roma-Udinese, ultima gara del turno infrasettimanale di Serie A, si giocherà giovedì 23 settembre 2021 allo Stadio Olimpico di Roma. Calcio d'inizio fissato alle ore 20:45.

Si potrà seguire il match tra Roma e Udinese su smart tv attraverso l'applicazione di DAZN, utilizzabile anche tramite dispositivi come Google Chromecast e Amazon Fire TV Stick e le console di gioco Xbox (One, One S, One X, Series S, Series X) e PlayStation (PS4 e PS5). Il servizio di DAZN è disponibile pure per chi ha aderito all'offerta di Tim Vision.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca di Roma-Udinese sarà affidata a Ricky Buscaglia, in cabina di commento ci sarà l'ex difensore Massimo Gobbi.

La diretta streaming di Roma-Udinese sarà possibile grazie all'app di DAZN, scaricabile su smartphone e tablet con sistemi operativi iOS e Android. Attraverso il proprio pc ci si potrà collegare al sito ufficiale: lì troverete il catalogo degli eventi, da cui selezionare quello desiderato per avviarne la visione.

Il nostro sito vi offrirà, come sempre, la diretta testuale per non perdervi nemmeno un dettaglio di Roma-Udinese: aggiornamenti a partire dall'annuncio delle formazioni scelte dagli allenatori, fino al racconto vero e proprio in tempo reale delle azioni salienti del match in programma all'Olimpico.

Poco turnover per Mourinho, Calafiori ancora a sinistra in virtù del ko occorso a Viña. Mkhitaryan pronto a tornare titolare sulla trequarti, Abraham ancora favorito su Borja Mayoral in attacco. Possibile turno di riposo per Zaniolo sulla trequarti, in quel caso spazio a Carles Perez.

Nonostante il pesantissimo ko contro il Napoli, Gotti dovrebbe confermare lo stesso undici con Deulofeu accanto a Pussetto. L'alternativa sarebbe l'avanzamento di Pereyra e la conseguente esclusione dell'ex Milan.

ROMA (4-2-3-1) Rui Patricio; Karsdorp, Mancini, Smalling, Calafiori; Veretout, Cristante; Carles Perez, Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Nuytinck, Samir; Molina, Arslan, Walace, Pereyra, Stryger Larsen; Deulofeu, Pussetto.