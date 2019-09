Roma a trazione anteriore a Bologna: Mkhitaryan ancora dal 1'

Sfida tra squadre imbattute in campionato: il sorprendente Bologna di Mihajlovic ospita la Roma di Fonseca. Mkhitaryan e Palacio titolari.

Reduce dalla netta vittoria ottenuta in contro il Basaksehir, la torna a concentrarsi sul campionato e si appresta a sfidare una delle grandi rivelazioni di questa primissima fase della stagione: il di Sinisa Mihajlovic.

I giallorossi, che hanno sin qui messo in cascina 5 punti figli dei pareggi contro e e del recente successo contro il , affronterà su un campo estremamente complicato il suo primo vero match stagionale lontano dalla capitale e, per l’occasione, Paulo Fonseca non cambierà quello che è l’abito scelto fin dall’inizio per i suoi uomini: un 4-2-3-1 a forte trazione offensiva.

Pochi i dubbi per il tecnico lusitano che davanti a Pau Lopez dovrebbe schierare una linea a quattro che prevede Florenzi e Kolarov sugli esterni ed una coppia centrale composta da Fazio e Mancini, mentre per il debutto di Smalling (non inserito nella lista dei convocati al pari di Zappacosta), ci sarà quanto meno da attendere il prossimo confronto con l’ .

In mediana spazio a Cristante e Veretout, con Pellegrini che verrà avanzato ancora nel trio a supporto dell’unica punta Dzeko che dovrebbe prevedere Zaniolo (in vantaggio su Kluivert) e Mkhitaryan.

Modulo speculare per Sinisa Mihajlovic che, dopo il pareggio con il e le due vittorie consecutive contro e , punta a conservare l’imbattibilità e a compiere un ulteriore passo verso le zone alte della classifica.

Il tecnico disegnerà quindi la compagine felsinea con un 4-2-3-1 che dovrebbe prevedere in difesa Tomiyasu, Bani, Desnwil e Dijks davanti a Skorupski.

In mediana dovrebbe essere Poli a garantire con Medel la giusta copertura, mentre in attacco Destro è favorito su Santander per il ruolo di unica punta. A suo supporto ci sarà una batteria di elementi offensivi composta da Orsolini, Soriano e Palacio (in leggero vantaggio su Sansone).

Le probabili formazioni di Bologna-Roma:

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Bani, Denswil, Dijks; Medel, Poli; Orsolini, Soriano, Palacio; Destro. All.: Mihajlovic

ROMA (4-2-3-1): Pau Lopez; Florenzi, Mancini, Fazio, Kolarov; Cristante, Veretout; Zaniolo, Pellegrini Lo., Mkhitaryan; Dzeko. All.: Fonseca