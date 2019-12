Roma, Totti rivive l'ultimo anno da giocatore: "Ero il capro espiatorio di tutto"

Francesco Totti non ha dimenticato. L'ex capitano della , intervenuto a margine della presentazione del libro di Paolo Condò 'La storia del Calcio in 50 ritratti', è tornato sul suo ultimo anno da calciatore.

Un anno particolarmente difficile non solo per il rapporto ormai deteriorato con l'allora tecnico giallorosso Luciano Spalletti.

"Cosa non rivivrei? L'ultimo anno da giocatore e quello che è successo. Sinceramente mi è dispiaciuto essere stato preso di mira non centrando niente. Ero il capro espiatorio di tutto in quel momento ".

Totti però non si è mai pentito di essere sempre rimasto alla Roma, società in cui è nato e cresciuto fino a diventarne bandiera.

"Indossare la maglia della Roma è sempre stata una scelta di cuore. Per me era una doppia responsabilità da romano e romanista. È stata la vittoria più bella per me, ho messo la Roma davanti a tutto e tutti e sono orgoglioso. Sono strafelice e cammino sempre a testa alta. Se potessi rivivere un giorno della mia carriera? Non uno ma tutti e 25 gli anni trascorsi con la Roma, anche i momenti di difficoltà".