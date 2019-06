Roma-Totti, addio in vista: lunedì possibile conferenza all'Olimpico

Due anni dopo l'Olimpico rischia di vivere un altro addio di Francesco Totti alla , stavolta nelle vesti di dirigente. Questa infatti sembra la decisione ormai irrevocabile presa dall'ex capitano.

Una scelta che neppure le dichiarazioni di stima nei suoi confronti rilasciate in extremis dal presidente Pallotta dovrebbero riuscire a cambiare.

"Francesco è stato assolutamente invitato alla riunione di Londra. Penso che lui sia parte integrante della nostra dirigenza sportiva. Era una riunione importante e dunque non era contemplato che lui non ci fosse. Sinceramente non so perché non sia venuto. Forse Francesco pensa di avere bisogno di un po’ di tempo per pensare al suo futuro e al suo ruolo nel club. E noi quel tempo glielo daremo" .