Roma-Torino, sfida tra bomber da ritrovare: Dzeko vs Belotti

Roma-Torino primo anticipo del 20esimo turno: Edin Dzeko cerca di sbloccarsi contro Andrea Belotti. Bosniaco a secco dal 6 ottobre in Serie A.

Dopo tre settimane di assenza per la sosta immediatamente precedente al Capodanno, torna finalmente la Serie A: ad aprire la prima giornata di ritorno sarà Roma-Torino, match in programma quest'oggi allo stadio 'Olimpico'.

Scontro importante tra due squadre divise da soli tre punti (30 per i giallorossi e 27 per i granata), in piena lotta per un posto al sole in Europa: magari trascinate dai rispettivi attaccanti principi, Edin Dzeko e Andrea Belotti.

Entrambi non possono vantare numeri all'altezza degli anni scorsi, soprattutto il bosniaco: appena due le reti segnate in questo campionato, dove l'ultima gioia risale allo scorso 6 ottobre nello 0-2 sul campo dell'Empoli. Rendimento che fa da contraltare a quello in Champions League, dove sono ben cinque i goal all'attivo.

Leggermente migliore lo score di Belotti: due sigilli contro Sassuolo e Lazio nelle ultime tre apparizioni in Serie A, computo totale di sette (ben quattro su calcio di rigore). Cifra non da disprezzare ma sicuramente inferiore rispetto alle attese e alle passate stagioni, quando il bomber di Calcinate era ricercato da mezza Europa.

Di Francesco dovrebbe preferire Zaniolo a Pastore per il ruolo di trequartista alle spalle di Dzeko, con Ünder e Kluivert esterni d'attacco. Cristante e Lorenzo Pellegrini in mediana, in virtù delle assenze forzate di De Rossi e Nzonzi. Recuperato Manolas in difesa: il greco affiancherà Fazio. Altra chance da titolare per Karsdorp sulla destra.

Mazzarri sembrerebbe intenzionato a confermare la difesa a tre nonostante la squalifica di Izzo: Lyanco la possibile novità di reparto. Assente anche Meité: Berenguer e Ansaldi dovrebbero agire da interni di centrocampo ai lati di Rincon, De Silvestri e Aina ali. In avanti con Belotti spazio a Iago Falque.

Ecco le probabili formazioni di Roma-Torino:

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Ünder, Zaniolo, Kluivert; Dzeko.

TORINO (3-5-2): Sirigu; Lyanco, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Ansaldi, Aina; Iago Falque, Belotti.