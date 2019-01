Roma-Torino: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

La Roma ospita il Torino nell'anticipo della 20ª giornata di Serie A: tutte le informazioni sulla partita e dove vederla in tv e streaming.

La Roma di Eusebio Di Francesco ospita il Torino di Walter Mazzarri nel primo anticipo della 20ª giornata di Serie A. I capitolini sono sesti in classifica con 30 punti, frutto di 8 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte, i piemontesi sono noni con 27 punti e un cammino di 6 vittorie, 9 pareggi e 4 sconfitte.

Clicca qui per attivare il mese gratuito su DAZN: vedi oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B in esclusiva

Fra i giallorossi 'Il Faraone' Stephan El Shaarawy è il miglior marcatore con 5 goal in 11 presenze, mentre 'Il Gallo' Andrea Belotti è il giocatore più prolifico dei granata con 7 reti in 19 gare. La Roma è reduce da una sconfitta con la Juventus e 2 vittorie consecutive nelle ultime 3 giornate, il Torino invece ha collezionato 2 pareggi e una vittoria nelle ultime 3 partite disputate.

QUANDO SI GIOCA ROMA-TORINO

Roma-Torino si giocherà sabato 19 gennaio 2019 alle ore 15.00 allo Stadio Olimpico di Roma. Sarà il 148° confronto fra le due squadre nella storia del massimo campionato italiano.

DOVE VEDERE ROMA-TORINO IN TV E STREAMING

La partita Roma-Torino sarà trasmessa da Sky sui canali Sky Sport Serie A (202 del satellite, 373 del digitale terrestre) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà anche visibile in streaming su pc, tablet e smartphone attraverso l'applicazione Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-TORINO

Assenze pesanti per Di Francesco, che dovrà fare a meno di De Rossi, Nzonzi e degli ultimi due infortunati Juan Jesus e Perotti. Al centro della difesa rientrerà Manolas, mentre Karsdorp dovrebbe spuntarla su Florenzi per la fascia destra. In attacco Under, Zaniolo ed El Shaarawy, favorito su Kluivert, supporteranno il rientrante Edin Dzeko.

Senza gli squalificati Izzo e Meité, Mazzarri potrebbe passare al 4-4-2 con De Silvestri e Aina terzini. Sulle fasce di centrocampo spazio per Parigini e Berenguer, con Ansaldi spostato mezz'ala, mentre in attacco sarà confermato il tandem composto da Iago Falque e Belotti. Infortunati Zaza e Moretti, in forte dubbio anche la presenza di Lukic e Baselli.

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp, Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under, Zaniolo, El Shaarawy; Dzeko.

TORINO (4-4-2): Sirigu; De Silvestri, N'Koulou, Djidji, Aina; Parigini, Rincon, Ansaldi, Berenguer; Iago Falque, Belotti.