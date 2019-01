Roma-Torino, le pagelle: El Shaarawy entra e incide, muro Nkoulou

Roma-Torino la decide El Shaarawy, che entra dalla panchina e segna il goal vittoria. Bene Zaniolo. Nel Torino Nkoulou è un muro, super Ansaldi.

ROMA

OLSEN 5.5 : Incertezze non nuove. Rischia un paio di uscite un po' troppo spericolate, in ritardo sui due goal.

KARSDORP 6 : Entra nell'azione del 2-0 innescando El Shaarawy che si procura il rigore. Difensivamente impreciso nel secondo tempo.

MANOLAS 6 : Tiene Belotti senza mai andare in apnea contro la grinta del 9 granata.

FAZIO 6 : Decisivo per l'1-0 con la sponda, perde colpi quando il Torino spinge.

KOLAROV 6.5 : Glaciale dal dischetto e sempre presente in fascia: soffre anche meno di quanto gli capitava ultimamente.

LO. PELLEGRINI 6.5 : L'assist decisivo per El Shaarawy cancella una prova molto complicata, senza mia trovare la posizione in un ruolo non del tutto suo. Quando avanza però è letale.

CRISTANTE 6 : Come il compagno di reparto, dopo un ottimo primo tempo riesce a trovare meno le distanze e non unisce i reparti.

UNDER s.v. : Dura 6 minuti, poi esce per l'ennesimo problema muscolare della stagione giallorossa. (dal 6' EL SHAARAWY 7.5 : Entra in emergenza e a freddo, si procura il rigore del 2-0 e segna la rete che decide la partita. Impossibile chiedergli di più.)

ZANIOLO 7 : Non si sottrare al corpo a corpo con Rincon e nemmeno in area di rigore, quando si tratta di girarsi verso la porta. Lampi di grande tecnica.

KLUIVERT 5 : Tra i più spenti anche nel primo tempo. (dal 72' SCHICK 6 : Entra in campo e la Roma segna, forse un caso. Incide il giusto, ma fa il suo.)

DZEKO 4.5 : Da capitano, manca nei momenti più importanti della sua squadra: quando deve chiudere. Sul 2-0 si divora il terzo goal a due metri dalla porta, sul 3-2 spara addosso a Sirigu da ottima posizione. Il lavoro per la squadra inizia a non bastare più.

TORINO

SIRIGU 5.5 : Male sul rigore, uscita abbastanza disperata e non necessaria.

LYANCO 5 : Rischia un rigore per un tocco sospetto e non dà mai senso di sicurezza al reparto. (dall'83' BERENGUER s.v.)

NKOULOU 7 : Copre tutti i buchi del compagno di reparto. Onnipresente.

DJIDJI 6.5 : Fa molta meno fatica, complice un Karsdorp che in fascia ci rimane poco e un Kluivert in pomeriggio no.

DE SILVESTRI 5.5 : Molto meno presente, anche a livello fisico. Soffre troppo Kolarov.

RINCON 6.5 : Non vince il duello con Zaniolo, ma trova un goal che restituisce speranza al Torino in un momento delicato.

ANSALDI 7 : Gioca in un ruolo che non gli appartiene, ma lo interpreta come un veterano: smista palloni, copre la sua zona di campo ed è sempre posizionato in maniera precisa. Il goal è il tocco in più, anche se non basta.

AINA 6.5 : A sinistra domina con la sua fisicità, a cui non fa mancare gamba e un pizzico di follia. Gli manca lucidità ogni tanto.

IAGO FALQUE 5 : non vivace come al solito tra le linee, coglie anche un palo a tu per tu con Olsen. (dal 55' ZAZA 5.5 : con lui in campo il Torino completa la rimonta, ma non è un fattore.)

BELOTTI 5.5 : Mette sotto forte pressione la difesa della Roma, ma in area manca sempre il guizzo finale. Ha poche occasioni e dovrebbe sfruttarle meglio.

PARIGINI 5.5 : sorpresa nella formazione titolare, partita di corsa e fatica senza grossi acuti. (dal 75' EDERA 6 : entra per provare una rimonta complicata.)