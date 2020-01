Roma-Torino, Fonseca deluso: "Oggi la palla non sarebbe mai entrata"

Tantissime occasioni per la Roma ma zero goal: "Se avessimo segnato nelle tre occasioni iniziali la partita sarebbe cambiata".

Terza sconfitta stagionale per la di Fonseca, che dopo e cade anche contro il . Una gara deludente per i giallorossi, autori di trenta tiri senza però riuscire mai a battere Sirigu. Comincia con un k.o dunque il 2020 della formazione capitolina.

Con DAZN rivedi Roma-Torino on demand

Al termine della gara non è certamente soddisfatto Fonseca, consapevole di quanto la sua Roma abbia creato senza però riuscire a segnare. Alla vigilia della gara l'ex tecnico dello era stato chiaro sulle possibili difficoltà del sfidare i granata: confermare sul campo dell'Olimpico.

Ai microfoni di DAZN, Fonseca scuote la testa:

"Se avessimo segnato nelle tre occasioni iniziali la partita sarebbe cambiata, non abbiamo fatto una buona gara. Potevamo restare in campo anche più di 90 minuti, ma stasera la palla non sarebbe entrata".

Capitano e terzino destro titolare, Florenzi è stato ingabbiato dal Torino:

"Abbiamo avuto difficoltà a destra, il Torino ha messo tre giocatori nella sua zona. Dovevamo essere più corti in alcuni momenti, ma quando hai tante occasioni da goal dopo è più difficile".

Sconfitta all'Olimpico, la Roma giocherà nuovamente tra le mura amiche per un curioso scherzo del destino, nuovamente con una squadra di Torino: a far visita ai giallorossi però stavolta salìrà la capolista e Campione d' in carica.