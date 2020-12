Roma-Torino, espulso Singo: due ammonizioni nei primi 13 minuti

Ingenuità del giovane esterno del Torino, espulso dopo appena tredici minuti contro la Roma per un doppio giallo.

Inizio di partita subito in salita per il che all'Olimpico, nel posticipo della dodicesima giornata di contro la , è rimasto in dieci per l'espulsione di Singo.

Il giovane esterno, uno dei pochi a salvarsi in questo avvio di stagione granata, ha rimediato due cartellini giallo nel giro di appena tredici minuti e l'arbitro Abisso ha così estratto il rosso.

La prima ammonizione è arrivata per il tentativo di fermare Mkhitaryan lanciato in contropiede, successivamente invece Singo ha alzato troppo la gamba su Spinazzola inducendo l'arbitro a estrarre per la seconda volta il giallo tra le proteste del Torino.

Giampaolo a quel punto è stato costretto a correre ai ripari inserendo l'esperto Ansaldi al posto di Gojak.