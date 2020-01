Roma-Torino dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv e diretta streaming

La Roma sfida il Torino nell'anticipo serale della 18ª giornata di Serie A: tutto sulla gara, dalle formazioni a dove vederla in tv e streaming.

La di Paulo Fonseca inizia il suo nuovo anno sfidando in casa il di Walter Mazzarri nell'anticipo serale della 18ª giornata di . I capitolini sono quarti in classifica con 35 punti e un cammino di 10 vittorie, 5 pareggi e 2 sconfitte, i piemontesi si trovano in 10ª posizione assieme al a quota 21 punti, frutto di 6 vittorie, 3 pareggi e 8 sconfitte.

Le due squadre si sono affrontate 74 volte in Serie A in casa dei giallorossi. Il bilancio vede 48 successi della Roma, 13 pareggi e 13 affermazioni dei granata. La Lupa ha vinto tutte le ultime 9 partite casalinghe contro il Torino. L'ultima volta che i piemontesi hanno strappato i 3 punti fuori casa risale è stato il 13 maggio 2017, con uno 0-1 targato Muzzi.

Roma e Torino sono rispettivamente la formazione che ha perso più volte la gara d'esordio dell'anno solare, 29 volte, e quella che ha pareggiato più volte il primo match, ben 36. Assieme alla , inoltre, i giallorossi sono la squadra che ha perso meno gare in Serie A nel 2019, solo 5.

L'allenatore granata Walter Mazzarri ha nella Roma la squadra contro cui ha perso più volte in carriera, 12, a fronte di 6 successi e 4 pareggi. La Lupa ha ottenuto 3 vittorie e un pareggio nelle ultime 4 giornate, il Torino invece ha collezionato 2 vittorie, un pareggio e ua sconfitta negli ultimi 4 incontri disputati.

Edin Dzeko è il bomber della Roma con 7 goal segnati, stesso bottino realizzativo di Andrea Belotti, il miglior marcatore del Torino. In questa pagina tutte le informazioni su Roma-Torino: dalle notizie sulle formazioni a come seguire il match in tv e streaming.

ORARIO ROMA-TORINO

Roma-Torino si disputerà la sera di domenica 5 gennaio 2020 nel palcoscenico dello Stadio Olimpico di Roma. Il fischio d'inizio della gara, che sarà arbitrata dal signor Marco Di Bello della sezione di Brindisi, è in programma per le ore 20.45. La partita sarà la 149ª in Serie A fra le due formazioni.

Sarà DAZN a trasmettere in esclusiva in diretta televisiva l'anticipo serale Roma-Torino, che sarà visibile per i suoi clienti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app e su tutti i televisori collegati ad una console Xbox (Xbox One, Xbox One S, Xbox One X) o PlayStation 4 oppure a dispositivi quali Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Roma-Torino sarà disponibile alla visione anche sul canale satellitare DAZN1 per i clienti che hanno aderito all'offerta Sky-DAZN. Gli utenti DAZN abbonati a Sky avranno inoltre la possibilità di seguire la sfida in tv anche attraverso la app disponibile sul decoder Sky Q. La telecronaca sarà affidata a Pierluigi Pardo, che sarà affiancato da Roberto Cravero al commento tecnico.

Gli utenti DAZN potranno inoltre seguire la sfida in diretta anche sui loro pc o notebook, collegandosi con il sito ufficiale della piattaforma, e su dispositivi mobili quali tablet e smartphone, scaricando l'applicazione per sistemi Android e iOS e successivamente avviandola e selezionando la partita dal palinsesto.

Quando la partita sarà terminata, gli highlights e l'evento integrale saranno resi disponibili per la visione on demand.

Fonseca avrà indisponibili Cristante e Pastore oltre a Santon e Zappacosta. Non recupera neanche Kluivert e si ferma alla vigilia Fazio. In attacco Dzeko sarà il centravanti, mentre sulla trequarti a sostegno agiranno Zaniolo, Lorenzo Pellegrini e Perotti, quest'ultimo favorito su Mkhitaryan. In mediana la consolidata coppia composta da Diawara e Veretout. Davanti a Pau López, in difesa a destra Florenzi è in vantaggio su Spinazzola, mentre a sinistra agirà Kolarov, con Mancini e Smalling a comporre la coppia centrale.

Mazzarri dovrà far fronte alle assenze per squalifica di Bremer e Ansaldi. Quest'ultimo è anche infortunato, come Baselli, Lyanco, Iago Falque, Edera e Parigini. Davanti Belotti sarà il riferimento offensivo, alle sue sue spalle agiranno Verdi e Berenguer, mentre Zaza appare nuovamente destinato alla panchina. In mediana in mezzo spazio a Lukic accanto al venezuelano Rincon, con De Silvestri e Ola Aina a presidiare le due fasce, visto che Laxalt - pur convocato - è stato colpito da tonsillite. In difesa davanti a Sirigu nella linea difensiva a tre dovrebbe trovar spazio Djidji accanto a Izzo e N'Koulou.

ROMA (4-2-3-1): Pau López; Florenzi, Mancini, Smalling, Kolarov; Diawara, Veretout; Zaniolo, Lo. Pellegrini, Perotti; Dzeko.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Izzo, N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Lukic, Rincon, Aina; Verdi, Berenguer; Belotti.