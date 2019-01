Roma-Torino 3-2: El Shaarawy cancella la rimonta granata, giallorossi al quarto posto

La Roma batte 3-2 il Torino e vola al quarto posto momentaneo: decide El Shaarawy dopo la rimonta granata da 2-0 a 2-2.

La Roma soffre, si fa rimontare, ma riesce a battere il Torino sotto la pioggia battente dell'Olimpico. Il 2019 giallorosso inizia con almeno qualche ora da trascorrere al quarto posto grazie al 3-2 sui granata, con la firma decisiva di El Shaarawy dopo che la squadra di Mazzarri aveva recuperato da 2-0 a 2-2.

Guarda su DAZN oltre 100 match di Serie A e tutta la Serie B: attiva ora il tuo mese gratuito!

Dopo 10 minuti di sofferenza, causa la partenza forte del Torino e l'infortunio di Under, sostituito da El Shaarawy, la Roma inizia a prendere fiducia. La gara cambia al 12', con Zaniolo che segna il goal del vantaggio giallorosso. L'1-0 cambia la squadra di Di Francesco , più convinta e sempre più padrona del campo, fino ad arrivare anche al raddoppio poco dopo la mezz'ora: intuizione di Karsdorp per El Shaarawy, steso da Sirigu. Kolarov dal dischetto è freddo e fa 2-0.

Già nel recupero il Torino ha la chance per riaprirla con Iago Falqué, lanciato in profondità da Belotti: a tu per tu con Olsen, si schianta sul palo. L'errore più grave è però di Dzeko, partito con la fascia di capitano al braccio, a inizio ripresa: sbaglia l'appoggio a due metri dalla porta e permette la parata a Sirigu. Anziché chiuderla la Roma, la riapre il Torino: Rincon indovina il destro e rimette in gara i granata, che alzano anche il baricentro con l'innesto di Zaza per uno spento Iago Falqué.

Le squadre si allungano già nel primo quarto d'ora del secondo tempo e ne beneficiano soprattutto i granata, che arriva al pareggio al 68' con Ansaldi . Poco prima aveva recriminato la Roma per un presunto rigore per tocco sospetto di Lyanco. Passano solo cinque minuti e, con l'ingresso di Schick, la partita cambia ancora con il goal del 3-2 di El Shaarawy . I giallorossi ricadono però nello stesso errore, di nuovo con Dzeko che non è freddo come il compagno d'attacco e si fa murare ancora da Sirigu. Il Torino spinge verso il 3-3, ma non trova il nuovo goal dell'equilibrio.

Nonostante la sofferenza finale, i giallorossi chiudono la prima stagionale con una vittoria e salgono momenteaneamente al quarto posto. Aspettando Lazio e Milan, Di Francesco si prende un posto in Champions Leaague, mentre il Torino vede sfumare una buona occasione per sognare in grande.

I GOAL

15' ZANIOLO 1-0 - Schema da calcio di punizione: sponda di Fazio su cross di Kolarov, Zaniolo sulla prima conclusione vede Sirigu respingere; la palla gli ritorna, la controlla con la suola e si gira su se stesso per calciare sotto la traversa e fare 1-0.

34' RIG. KOLAROV 2-0 - Sirigu stende El Shaarawy, innescato da un filtrante di Karsdorp: Giacomelli decreta rigore, che Kolarov realizza aprendo il piatto e spiazzando il portiere con un rasoterra preciso.

51' RINCON 2-1 - Belotti combatte e si libera al tiro al limite dell'area, conclusione ribattuta ma sulla palla vagante si avventa Rincon ai 16 metri: destro a giro preciso all'angolino, Olsen in ritardo non ci arriva.

68' ANSALDI 2-2 - Destro al volo dell'argentino su un pallone messo fuori di testa da Manolas: palla che va all'angolino basso alla destra di Olsen.

73' EL SHAARAWY 3-2 - Pellegrini mette un pallone filtrante a centro area che trova El Shaarawy, freddissimo a battere Sirigu con un rasoterra.

IL TABELLINO

ROMA-TORINO 3-2

MARCATORI: 15' Zaniolo (R), 34' rig. Kolarov (R), 51' Rincon (T), 68' Ansaldi (T), 73' El Shaarawy (R)

ROMA (4-2-3-1): Olsen; Karsdorp (80' Santon), Manolas, Fazio, Kolarov; Cristante, Lo. Pellegrini; Under (6' El Shaarawy), Zaniolo, Kluivert (72' Schick); Dzeko.

TORINO (3-4-3): Sirigu; Lyanco (83' Berenguer), N'Koulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Ansaldi, Aina; Iago Falque (55' Zaza), Belotti, Parigini (75' Edera).

Arbitro: Giacomelli

Ammoniti: Kluivert, Cristante, Rincon Belotti.

Espulsi: nessuno.