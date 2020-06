Roma, tocca a Mirante: Fonseca rilancia il portiere 'amuleto'

Toccherà ad Antonio Mirante difendere i pali della Roma contro la Sampdoria: sfida da ex per l'esperto portiere 36enne.

Il campionato della riparte dal quinto posto e dai sei punti di distacco che la separano dal quarto che vale la Champions, obiettivo dichiarato della società. Una ripartenza complicata tra vicende societarie e qualche infortunio di troppo: tra i pali toccherà di nuovo ad Antonio Mirante, che sostituirà dal primo minuto l'infortunato Pau Lopez contro la .

Il portiere spagnolo sta ancora recuperando dalla frattura al polso e Fonseca ha deciso di rilanciare l'esperto italiano. All'età di 36 anni la nuova occasione di mettersi in mostra per Mirante, portiere affidabile con un passato da ex proprio nella squadra blucerchiata.

Nel 2007 un giovanissimo Mirante arrivava infatti alla Sampdoria dalla , dopo aver vestito anche le maglie di e Siena. Nel primo anno in Liguria si gioca una maglia con Castellazzi, nella seconda si prende la grande soddisfazione di parare due penalty ai calci di rigore nei quarti di finale di Coppa .

La sua avventura blucerchiata termina nel 2009, quando viene acquistato dal , dove diventa subito titolare e dove scrive una pagina importante nella storia del club emiliano.

La chiamata della Roma arriva nell'ambito dello scambio con Skorupski per fare da secondo a Olsen, ma sotto la guida di Ranieri riesce a ritagliarsi un importante spazio da titolare. Nella passata stagione viene rilanciato dal tecnico romano e con lui in porta la Roma conquista una striscia positiva di nove partite senza sconfitte (5 vittorie e 4 pareggi), che gli valgono l'appellativo di 'amuleto' da parte dei tifosi.

Il classe '83 non perde una partita addirittura da 14 gare tra , e : l'ultimo suo ko risale alla sfida casalinga della Roma contro il per 2-1 lo scorso dicembre 2018.

Se quella di domani sarà l'occasione di un nuovo rilancio sarà soltanto il campo a dirlo: nel frattempo Pau Lopez sta lavorando per poter tornare in occasione del big match contro il .