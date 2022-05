La Roma a Tirana con due rientri: Mkhitaryan e Spinazzola recuperabili per la finale

In un certo senso il sorriso "serio" di José Mourinho al termine della sfida contro il Leicester ha già risolto qualsiasi tipo di dubbio: step by step, la Roma preparerà la finale valutando tutto. Giocatori a disposizione compresi.

Già da qualche settimana l'allenatore portoghese ha convocato Leonardo Spinazzola, che non scende in campo dagli scorsi Europei per il noto infortunio: già vicino al ritorno sul terreno di gioco nell'ultima sfida di Serie A dei giallorossi contro il Bologna, il laterale potrebbe essere gestito nelle prossime settimane in modo tale da averlo a disposizione per la gara di Tirana contro il Feyenoord.

La finale di Conference League potrebbe comunque non essere una gara importante solo per Spinazzola, che tra l'altro potrebbe essere schierato in una delle sfide che separano la Roma alla partita del 25 maggio.

Mourinho potrebbe recuperare anche Henrikh Mkhitaryan: subito dopo la sfida contro il Leicester, il portoghese aveva annunciato una gestione diversa dell'armeno, che non verrà rischiato prima di Tirana.

Entrambi saranno arruolabili per il match contro il Feyenoord: due tasselli importanti in una gara che segnerà la storia della Roma.