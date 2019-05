Roma, svelata la nuova maglia: sarà indossata all'ultima giornata contro il Parma

Tempo di cambiamenti alla : domenica ci si giocano le ultime flebili speranze di accesso alla contro il , quando verrà indossata per la prima volta la nuova maglia della stagione 2019/2020.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

La società giallorossa l'ha svelata sui propri profili social: le novità riguardano soprattutto i pantaloncini e i calzettoni che tornano, rispettivamente, di colore bianco e rosso.

Sul sito ufficiale del club tutti i dettagli: dal colletto alle maniche, con un preciso riferimento di natura mitologica.

"Il dettaglio che decora il colletto, le maniche e i calzettoni, richiama la mitologia romana e in particolare Giove, il “Re degli Dei” secondo gli antichi romani. Il fulmine vuole essere anche un riferimento alla magia che da sempre avvolge i Giallorossi: 'IT’S MAGIC. IT’S AS ROMA', la Roma è sempre magica. La maglia Home è di colore rosso, con il collo a V giallo come i bordi delle maniche. Sul petto spicca lo stemma del club grazie al bordino in rilievo".