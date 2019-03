Roma, summit per il futuro di Di Francesco: "Aspettiamo mercoledì"

In caso di eliminazione in Champions, Di Francesco rischia l'esonero. Sousa in pole: "O mi ingaggiate entro mercoledì o vado a parlare col Bordeaux".

"Aspettiamo mercoledì". Questo virgolettato riportato da 'Il Messaggero' rappresenta la sintesi dell'incontro tenutosi nella notte post derby all'Olimpico dai dirigenti della Roma (Baldissoni, Monchi, Balzaretti, Fienga, Massara e Totti) per discutere della posizione, sempre più in bilico, di Eusebio Di Francesco.

Con DAZN segui la Serie A IN STREAMING, LIVE E ON DEMAND

Il tecnico è tornato pesantemente in discussione dopo il pesante 3-0 subìto dalla Lazio che ha fatto perdere ulteriore contatto dal quarto posto occupato dall'Inter, lontano tre punti. Le proporzioni del ko non sono passate inosservate, tanto da prendere in considerazione un esonero immediato.

Alla fine si è deciso di attendere almeno fino a mercoledì quando a Porto la Roma scenderà in campo nel ritorno degli ottavi di Champions League, partendo dal successo per 2-1 dell'andata: due risultati su tre a disposizione, in caso di eliminazione il destino di Di Francesco sarebbe segnato.

Possibile un accantonamento del 4-3-3 con passaggio al 4-2-3-1 nel disperato tentativo di risollevarsi ma, ciò che preoccupa maggiormente, sono le tensioni nell'ambiente: secondo 'Il Tempo', nello spogliatoio al termine del derby sarebbero volate urla e parole grosse tra l'allenatore e i giocatori, con reciproche accuse tra compagni.

L'articolo prosegue qui sotto

Il grosso dirigenziale giallorosso ha discusso con l'allenatore a Trigoria domenica mattina, confermando la fiducia a tempo. In pole per un'eventuale sostituzione sembra esserci Paulo Sousa che potrebbe essere in tribuna al 'do Dragão' di Porto e avrebbe dato un'ultimatum alla società, avendo a disposizione un'altra offerta.

"O mi ingaggiate entro mercoledì o vado a parlare col Bordeaux".

Spunta anche l'ipotesi Christian Panucci, bandiera della Roma da giocatore: l'ex difensore risolverebbe in anticipo il suo contratto da ct dell'Albania per allenare De Rossi e compagni, accettando magari un contratto fino al termine della stagione con rinnovo legato ai risultati ottenuti.

Le altre piste portano a Roberto Donadoni (idea balenata già qualche mese fa) e a Laurent Blanc, rimasto libero da quasi tre anni dopo l'esonero dal PSG. Maurizio Sarri resta il sogno.