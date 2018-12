Roma, summit a Boston: Di Francesco verso la conferma, ma Sousa rimane alla finestra

La vittoria per 3-2 sul Genoa ha aiutato Di Francesco a prender tempo, ma la dirigenza della Roma tiene in caldo Paulo Sousa. Finale di 2018 decisivo.

La vittoria del carattere e dell'orgoglio, ma non quella che sistema ancora del tutto le cose. La situazione in casa Roma rimane tesa anche dopo la vittoria per 3-2 con il Genoa, che ha aiutato Eusebio Di Francesco a guadagnare tempo e, con ogni probabilità, a giocarsi le sue carte almeno fino a fine 2018.

La Roma nelle prossime tre giornate dovrà affrontare Juventus in trasferta, Sassuolo in casa e infine il Parma al Tardini, tre partite probabilmente chiave per determinare il futuro dell'attuale tecnico. Il quale, al momento, non è in discussione, stando alla parole di Monchi.

Il direttore sportivo giallorosso è atterrato ieri a Boston per un summit con il presidente James Pallotta. Con lo spagnolo hanno viaggiato anche i dirigenti Fienga e Calvo. "E’ un incontro che facciamo ogni due mesi, non dobbiamo decidere il destino di nessuno" ha dichiarato Monchi al 'Corriere dello Sport'. "Non c’è nessuna emergenza. Sappiamo cosa dobbiamo fare. Di Francesco può stare tranquillo? Non sta a me dire se lo è o no, so soltanto che andremo avanti così. Io non cambio idea sulle persone".

L'ultima parola sarà di Pallotta, ma la fiducia del presidente in Monchi, che ne ripone altrettanta in Di Francesco, potrebbe spingere verso la conferma l'attuale allenatore, salvo disastri sul finire dell'anno. Anche Francesco Totti, ieri da Nyon, ha ribadito la fiducia: "Di Francesco ha tutto il nostro appoggio. L’idea della Roma è di andare avanti fino alla fine con questo allenatore".

La decisione di confermare Di Francesco sembra anche frutto di una mancanza di alternative oltre a Paulo Sousa, l'unico nome plausibile, già alla finestra da diverse settimane. Secondo 'QN', con il Genoa non fosse andata bene già oggi sarebbe stato ufficializzato l'arrivo dell'ex Fiorentina, che da diversi giorni starebbe alloggiando in un albergo di Fiumicino e attenderebbe novità da Boston.

La 'Gazzetta dello Sport' parla di un possibile accordo fino a fine stagione con rinnovo automatico in caso di qualificazione in Champions League per Sousa, il quale rimane comunque in stand-by, seppur unico candidato.

Da Boston dovranno arrivare presto novità: Monchi sta dalla parte di Di Francesco, ma ci sarà da fare i conti con un Pallotta furioso per gli ultimi risultati e le critiche. Forse le acque non si sono ancora calmate del tutto.