Roma, suggestione Wenger: il francese vuole tornare in pista

Arsene Wenger rappresenta al momento un sogno ed una suggestione per la Roma. Baldini e Pallotta pensano anche a Fonseca e Blanc.

La continua senza sosta la ricerca del prossimo allenatore (senza mai chiudere completamente le porte ad una permanenza di Claudio Ranieri). Molto dipenderà dalla qualificazione alla prossima , nella scelta.

Vi abbiamo raccontato di come il nome più concreto al momento sia quello di Gian Piero Gasperini, dopo il "no" pubblico annunciato da Antonio Conte.

Ma c'è anche una suggestione che sta stuzzicando i giallorossi in questi giorni e risponde al nome di Arsene Wenger, come riportato dal 'Corriere dello Sport'.

Wenger a Londra ha incrociato spesso Franco Baldini, che è un suo grande estimatore. Il consulente di Pallotta lo conosce bene e sa che la qualificazione alal Champions League sarebbe fondamentale per il suo arrivo.

Inoltre si tratta di un tecnico molto 'inglese', abituato a gestire un club da cima a fondo, non soltanto in panchina. Il francese dal canto suo ha dichiarato nei giorni scorsi di essere pronto per tornare ad allenare, dopo un anno di riposo. Al momento non c'è una vera trattativa, da fine stagione in poi si ci lavorerà in modo più chiaro.

Non vanno scartati in questo momento nemmeno i nomi di Paulo Fonseca, il tecnico portoghese dello Donetsk, e di Laurent Blanc, senza panchina da ormai quasi tre anni.