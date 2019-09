Roma, stop di 3-4 settimane per Zappacosta: lesione al soleo

Davide Zappacosta starà fuori per circa 3-4 settimane, fino a fine settembre, per una lesione di secondo grado al soleo.

12 minuti contro il per esordire, poi la chance da titolare nel derby contro la . Un infortunio nel riscaldamento ha però complicato le prime settimane di Davide Zappacosta con la maglia della .

Fonseca aveva inserito il terzino ex in formazione, ma nel warm-up è arrivato il forfait per cause muscolari, con Kluivert in campo al suo posto.

Secondo quanto riporta 'Sky Sport', Zappacosta ha rimediato una lesione di secondo grado al soleo, la quale lo costringerà a uno stop di circa 3-4 settimane. Salterà di fatto tutti gli impegni di settembre dei giallorossi.

Al suo posto nel ruolo di terzino destro potrebbe tornare Florenzi, che avrebbe dovuto giocare il derby da esterno sinistro di centrocampo. Poi lo stop del compagno lo ha fatto tornare terzino. E, in attesa del rientro di Zappacosta, sarà lui a coprire quella posizione, con Santon alternativa.