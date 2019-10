Roma, Spinazzola manda un messaggio a Fonseca: "Preferisco giocare a sinistra"

Spinazzola in conferenza stampa parla del suo ruolo e della posizione in cui si trova meglio: "Faccio tanti ruoli, ma preferisco giocare a sinistra".

Un jolly per Paulo Fonseca. Leonardo Spinazzola nel corso della sua carriera ha ricoperto tutti i ruoli sugli esterni, sia giocando da ala che da terzino, oppure come 'quinto' con Gasperini. Un jolly.

Il classe 1993 però ha le idee chiare su dove vuole giocare: da terzino sinistro. Ruolo in cui, peraltro, gioca anche in Nazionale. In conferenza stampa da Coverciano lo ha ribadito, nonostante nella potrebbe essere impiegato anche a destra complice l'infortunio di Zappacosta.

"Ho sempre giocato a sinistra, lì mi trovo molto meglio. Sono destro e se il mister vuol farmi giocare a destra lo faccio, ma non sono abituato a ricoprire quella zona. Comunque, se gioco più partite a destra non è che mi dimentico come si giochi a sinistra...".

Spinazzola ha sottolineato come possa giocare comunque in diverse posizioni, evidenziando che è sì un pregio, ma anche una 'sfortuna' per lui che ha un ruolo preferito sugli altri.