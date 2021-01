Roma-Spezia, la frustrazione di Dzeko: "Ma chi siamo?"

Dopo il 2-4 il capitano giallorosso si è sbracciato riprendendo tutti i compagni con rabbia.

La débacle della contro lo ha lasciato strascichi importanti nell'ambiente giallorosso, oltre che tanta frustrazione per quando accaduto con i sei cambi. Il 2-4 finale ha comunque costretto Edin Dzeko e compagni all'eliminazione.

Dopo aver subito l'ultimo goal, proprio il capitano bosniaco della Roma a centrocampo ha manifestato tutta la sua rabbia e il suo nervosismo dopo una partita decisamente complicata e un atteggiamento non positivo dei compagni.

"“...l’altro con le mani dietro… Ma chi siamo?"

Per la Roma è la seconda grave sconfitta dopo quella arrivata nel derby lo scorso venerdì. Due serate nere da dimenticare presto per Fonseca e per i suoi giocatori.