Roma-Spezia dove vederla: Sky o DAZN? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

ROMA-SPEZIA CANALE TV E DIRETTA STREAMING

• Partita: Roma-Spezia

• Data: lunedì 13 dicembre 2021

• Orario: 20:45

• Canale TV: DAZN, Sky Sport

• Streaming: DAZN, Sky Go

Il posticipo del lunedì valido per la 17esima giornata di Serie A vede impegnate la Roma e lo Spezia all'Olimpico.

Guarda Roma-Spezia su DAZN. Attiva ora

I giallorossi vengono dal successo esterno in Conference Legaue contro il CSKA Sofia, che ha permesso di chiudere in prima posizione il girone. La squadra di Mourinho deve però ripartire in campionato dopo le due sconfitte consecutive con Bologna e Inter.

Lo Spezia è invece in corsa per evitare la retrocessione e arriva dal 2-2 interno contro il Sassuolo e spera nel colpaccio esterno per mettere ulteriore terreno tra sé e le inseguitrici.

Olimpico da sempre terreno fertile per lo Spezia, che in Coppa Italia ha vinto due volte su due contro la Roma e nel campionato 2020/2021 ha rischiato di fare punti anche in campionato uscendo sconfitta ai minuti di recupero.

Tutto sulla gara: da dove seguirla in tv e streaming alle formazioni.

ORARIO ROMA-SPEZIA

La sfida tra Roma e Spezia è in programma per lunedì 13 dicembre alle 20.45 presso lo stadio Olimpico di Roma.

DOVE VEDERE ROMA-SPEZIA IN TV

Roma-Spezia verrà trasmessa in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv compatibili con l'app, e, sempre tramite all'applicazione, sui televisori collegati ad una console Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o PlayStation 4/5, al TIMVISION BOX o ad un dispositivo come Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

La gara sarà inoltre trasmessa in diretta su Sky, che manderà in onda la gara sui canali Sky Sport (numero 251 ), Sky Sport Calcio (202 satellite; 473 e 483 digitale terrestre) e Sky Sport 4K (numero 213).

DOVE VEDERE ROMA-SPEZIA IN STREAMING

L'alternativa è rappresentata dallo streaming, con DAZN che permetterà agli abbonati di assistere al match collegandosi al sito ufficiale da pc fisso e portatile e usando l'applicazione per smartphone e tablet. Si può inoltre scaricare l'app di DAZN sulle smart tv di ultima generazione, collegare dispositivi come Amazon Firestick e Google Chromecast alla tv o ricorrere al TIMVISION BOX.

Per gli abbonati Sky invece la piattaforma permette la visione in streaming tramite Sky Go, collegandosi al sito da pc o con l'app per dispositivi mobili.

TELECRONISTA E SECONDA VOCE

La telecronaca dell'incontro per quanto riguarda DAZN sarà a cura di Riccardo Mancini, con Manuel Pasqual al commento tecnico. Sky proporrà la gara con telecronaca di Marinozzi-Minotti.

IN DIRETTA SU GOAL

Chi non può seguire la gara in tv ha a disposizione la possibilità di seguire tutti gli aggiornamenti in tempo reale sulla partita tramite GOAL, che vi accompagnerà dal prepartita al fischio finale.

PROBABILI FORMAZIONI ROMA-SPEZIA

Mourinho concede una chance a Borja Mayoral accanto ad Abraham, optando per un 3-5-2 dove Mkhitaryan fa la mezzala e Karsdorp e Vina agiscono a tutta fascia.

Thiago Motta si mette a specchio, proponendo Gyasi quinto di destra e Manaj in attacco insieme a Nzola.

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Kumbulla, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Veretout, Cristante, Mkhitaryan, Vina; Borja Mayoral, Abraham. All. Mourinho.

L'articolo prosegue qui sotto

SPEZIA (3-5-2): Provedel; Amian, Erlic, Nikolaou; Gyasi, Kovalenko, Sala, Maggiore, Reca; Nzola, Manaj. All. Thiago Motta.