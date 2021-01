Roma-Spezia dove vederla: Rai o Sky? Canale tv, diretta streaming, formazioni della partita

Roma e Spezia si giocano l'accesso ai quarti di finale di Coppa Italia: tutto sulle formazioni e su come seguire il match in tv e streaming.

ROMA-SPEZIA: CANALE TV E DIRETTA STREAMING

Partita: -

- Data: 19 gennaio 2021

19 gennaio 2021 Orario: 21.15

21.15 Canale : Rai

Streaming: RaiPlay

Il destino ha deciso di far incontrare Roma e Spezia due volte nel giro di quattro giorni: prima per gli ottavi di finale di Coppa Italia, poi per la 19esima giornata di . L'incontro di martedì sarà quello decisivo, che decreterà il passaggio del turno per una delle due squadre.

Restano solo due ottavi di finale per completare il quadro completo dei quarti della Coppa , proprio questo tra Roma e Spezia e quello che si giocherà giovedì tra e .

Questo sarà il secondo confronto tra Roma e Spezia in dopo la sfida degli ottavi di finale del 2015/16 che terminò 0-0 e qualificò i liguri dopo i calci di rigore. Quello è stato anche l’unico precedente considerando tutte le competizioni fra queste due formazioni. La vincente tra Roma e Spezia affronterà il Napoli ai quarti di finale di Coppa Italia.

In questa pagina troverete tutto quello che c'è da sapere su Roma-Spezia: dagli aggiornamenti relativi alle formazioni fino alle indicazioni su come guardare l'incontro in diretta tv e streaming.

ORARIO ROMA-SPEZIA

La partita tra Roma e Spezia si giocherà martedì 19 gennaio alle ore 21.15. Si giocherà allo stadio Olimpico di Roma, ovviamente a porte chiuse come ormai consuetudini.

Come tutte le partite di Coppa Italia, anche questa tra Roma e Spezia sarà un'esclusiva della Rai, che detiene i diritti della competizione. La partita sarà visibile su Rai Due, telecronaca affidata a Stefano Bizzotto e Paolo Tramezzani. Post-partita e interviste dei protagonisti sul canale Rai Sport HD (canale 57 del digitale terrestre), a partire dalle ore 23.

La partita Roma-Spezia ovviamente sarà visibile anche in , grazie alla piattaforma RaiPlay. Basterà scaricare l'applicazione da tablet o da smartphone, oppure collegarsi al sito ufficiale dI RaiPlay da computer.

Come sempre, su Goal potrete seguire la diretta testuale della partita. Poco prima del calcio d'inizio scatterà il commento minuto per minuto, con tutte le azioni in tempo reale. Durante tutto l'arco della giornata, invece, potrete seguire il sito per restare aggiornati su notizie, probabili formazioni e quant'altro.

Corposo turnover per la squadra di Paulo Fonseca, soprattutto dopo le fatiche del derby perso contro la Lazio. Spazio in attacco a Carles Perez, Borja Mayoral e Pedro, al ritorno dall'infortunio. In porta ancora Pau Lopez, con Mirante infortunato. Giocherà Mancini in difesa, squalificato in campionato, con Kumbulla e Fazio. Bruno Peres sulla fascia destra, Spinazzola sulla sinistra, con Cristante in mezzo al campo al fianco del 'redivivo' Diawara.

Stesso discorso per Vincenzo Italiano, che non potrà neanche contare sul bomber Nzola (al suo posto ci sarà Galabinov). Agudelo a destra, con Verde a sinistra. Debutto a centrocampo per Saponara. Matteo Ricci e Simone Bastoni tornano in campo dopo aver superato il Covid-19.

ROMA (3-4-2-1): Pau Lopez; Mancini, Fazio, Kumbulla; Bruno Peres, Cristante, Diawara, Spinazzola; Pedro, Carles Perez; Borja Mayoral.

SPEZIA (4-3-3): Rafael; Vignali, Chabot, Dell'Orco, S. Bastoni; Deiola, M. Ricci, Saponara; Agudelo, Galabinov, Verde.